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Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»

10 мая 2020 17:22
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Новости Беларуси. У этих героев, вот уж действительно – профсоюз.

Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»-1

Ведущая и оператор-постановщик СТВ вместе 10 лет, причем познакомились Илона и Дима на работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот». О чём не догадывается зритель

Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»-4

Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»-6

Кто его любимый ведущий, у маленького Даниила спрашивать не приходится. Мальчик знает: за новости в семье отвечает мама. 

Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»-9

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Вообще, Дима, я тебе скажу, что все ведущие на СТВ мне завидуют. Потому что главный плюс того, что у меня муж оператор это то, что в кадре я всегда красивая.

Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»-12

Ну, должна быть красивая. Потому что если это не так, то кто-то получит. 

# Телевидение в Беларуси # общество # Илона Волынец # Дмитрий Травин # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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