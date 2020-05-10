Ведущая СТВ: «Главный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая»

Новости Беларуси. У этих героев, вот уж действительно – профсоюз.
Новости Беларуси. У этих героев, вот уж действительно – профсоюз.
Ведущая и оператор-постановщик СТВ вместе 10 лет, причем познакомились Илона и Дима на работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот». О чём не догадывается зритель
Кто его любимый ведущий, у маленького Даниила спрашивать не приходится. Мальчик знает: за новости в семье отвечает мама.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Вообще, Дима, я тебе скажу, что все ведущие на СТВ мне завидуют. Потому что главный плюс того, что у меня муж оператор – это то, что в кадре я всегда красивая.
Ну, должна быть красивая. Потому что если это не так, то кто-то получит.