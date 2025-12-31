Правительством утверждена государственная программа «Культурное пространство» на 2026-2030 годы

Еще больше спектаклей, концертов, представлений, музейных экспозиций. Правительством утверждена государственная программа «Культурное пространство», рассчитанная до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней выделено два подраздела – «Культурное наследие» и «Искусство и творчество». Финансовое обеспечение составит почти 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Реализация госпрограммы позволит увеличить посещаемость организаций культуры более чем на 18,5 %. Возрастет и доля оцифрованных музейных предметов и киносеансов с показом картин белорусского производства.