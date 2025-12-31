Абсолютное большинство белорусов положительно оценивают госполитику по итогам 2025 года

Респонденты дают высокую оценку внешне-политическим успехам государства. В частности, белорусы отмечают дипломатические достижения Президента: диверсификацию экспорта в страны так называемой «Дальней дуги» и налаживание связей на всех континентах. А вот главным ожиданием от будущего, 2026 года, отнюдь не являются глобальные задачи. Безусловным приоритетом для респондентов является здоровье – собственное и близких. Высок запрос на мир и завершение продолжающихся военных конфликтов.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Белорусы не говорят о каких-то принципиально важных задачах в части повышения качества жизни, уровня жизни. Потому что государство обеспечивает возможность работы, возможность комфортного существования. И в части экономических пожеланий мы руководствуемся тем, что мы сами желаем достичь. У нас есть возможность работать, у нас есть возможность получать за работу вознаграждения соответствующие. Мы, безусловно, будем работать над реализацией планов социально-экономического развития страны, которые были утверждены на Всебелорусском народном собрании. И мы готовы эти планы выполнять.

Исследование проводилось по репрезентативной выборке, в нем участвовало более тысячи человек со всей страны.