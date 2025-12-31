Зарубежные лидеры поздравили Президента Беларуси и белорусов с новогодними праздниками

Считанные часы остаются до наступления Нового года. Страна готовится к празднику и уже сейчас в адрес Президента и белорусского народа приходят поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доброго здоровья, благополучия и успехов в наступающем 2026 году пожелал белорусскому лидеру и народу Президент России.