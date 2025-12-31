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Густой смог нарушил праздничную атмосферу в Нью-Дели

31 декабря 2025 13:49
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В столице Индии праздничную новогоднюю атмосферу во всех смыслах отравил густой смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видимость на улицах Нью-Дели упала до нескольких метров. И без того проблемное движение в мегаполисе пришло в полный хаос.

Густой смог нарушил праздничную атмосферу в Нью-Дели-2

Но выбраться из задыхающегося города оказалось еще сложнее. Железнодорожные компании объявили о задержках поездов. На вокзалах застряли десятки тысяч пассажиров. Такая же ситуация и в аэропорту. Из-за смога отменены сотни авиарейсов.

Густой смог нарушил праздничную атмосферу в Нью-Дели-4

Нам сказали, что наш рейс задерживается на час. Но предупредили, что может быть намного дольше. А мне надо как можно скорее улететь. Тем более, что от этого смога я плохо себя чувствую.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время из-за слабого ветра улучшения ситуации ждать не приходится. Это при том, что индекс загрязнения воздуха превысил 448 по 500-балльной шкале.

# Индия

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