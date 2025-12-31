Это терроризм – Лукашенко высказался по поводу атаки на резиденцию Путина

Если есть мир – мы все сделаем, что нам надо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения производственной площадки холдинга «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я человек сведущий в передвижениях Президента Путина. Я не столько думаю о том, что там произошло, «ах, ох, осуждаем», конечно это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне, если это так, как это сейчас преподносится. Это терроризм.

Но я думаю не об этом, я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит. Чтобы нанести удар по какой-то резиденции Зеленского, когда он там будет, у россиян никаких проблем не было. Я вам даже больше скажу: когда применили первый раз «Орешник», некоторые горячие головы, мне Путин рассказывал, мы обсуждали, предлагали ему, ну вот, по этим террористам и так далее, надо нанести второй удар. А то и по центрам принятия решения. Путин категорически с порога отверг эту идею. Но так сложилось, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал.

И тут, ну это же по-человечески. И тут попытка нанесения удара по одной из резиденций. Эта резиденция, опять же, насколько я понимаю, с Путиным переговорю на эту тему, это такой загородный дом, куда приезжали многие-многие иностранные гости. Помню, Путин мне рассказывал о визите Гельмута Коля, германского лидера. Там можно увидеть, что такое Россия. Слушайте, Путин там не бывает в этой резиденции.

Что, украинцы не знали об этом, что там Президент фактически не бывает? Знали. А какой смысл, если бы там жилая была резиденция? Бывает, не бывает Путин, жилая. Это что, на поле боя изменит ситуацию? Нет, не изменит.

Поэтому я думаю о том, кто за этим стоит, время покажет, что здесь было. Ну, может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир рядом, чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения, что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил, ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Надо остановиться. Надо, чтобы в будущем году все-таки договорились о мире. И я бы очень хотел, чтобы в этом плане Дональд Трамп был искренним. Чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играют Трамп и Запад в целом или европейские государства.

Что-то я так подозреваю, если так, что там наши братья англичане стоят за этим. Вполне возможно. Но таких моментов, когда осуществляется террористическая атака на Президента, это редкость. И это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта.

В непростое время особенно важно сохранить мир как основу для развития страны. И это зависит от каждого из нас. Об этом Александр Лукашенко говорил с трудовым коллективом холдинга «Горизонт».