Лукашенко: мирное небо над головой – это главное!

Во время своего визита на «Горизонт» Президент пообщался с трудовым коллективом холдинга, учащимися детского центра «Горизонт» и их родителями. Они в первую очередь выразили благодарность главе государства за проводимую им политику и сохранение мира в Беларуси. В этом контексте и продолжился дальнейший разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера, работая вечером, один из сотрудников сказал, вы знаете, я запомнил, мы белорусы вот такие. Раньше, когда мы были маленькими, мамы, бабушки, дедушки говорили: хорошо, мирное небо над головой. Мы это воспринимали так, а что там белорусы, мирное небо, все им надо мирное небо. А вот сейчас, он говорит, а вот сейчас мы поняли, что такое мир. И насколько прозорливы были наши родители, дедушки и бабушки. Сегодня мы уже говорим о том, чтобы было мирное небо над головой. Это главное.

Но вот представьте, идет война. Такие производства уникальные, шикарные. Одна ракета и их нет. Я уже не говорю, сколько людей погибло. Поэтому люди начали понимать, что такое мир. Если есть мир – я часто об этом говорю – мы все сделаем, что нам надо. Чего у нас нет, мы купим. Но для этого нужен мир, это основа. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы вы могли трудиться и приходить в эти новые и прекрасные цеха, видеть своих деток, жить спокойно и создавать им это будущее.