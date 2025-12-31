Лукашенко: мирное небо над головой – это главное!

Если есть мир – мы все сделаем, что нам надо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения производственной площадки холдинга «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства представили итоги работы предприятия, а также планы и перспективы его дальнейшего развития. Один из ключевых проектов – запуск нового производства телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Сегодня Президент дал старт его работе.
Александр Лукашенко поблагодарил «Горизонт» за сохранение социальной нагрузки.
Во время своего визита на «Горизонт» Президент пообщался с трудовым коллективом холдинга, учащимися детского центра «Горизонт» и их родителями. Они в первую очередь выразили благодарность главе государства за проводимую им политику и сохранение мира в Беларуси. В этом контексте и продолжился дальнейший разговор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера, работая вечером, один из сотрудников сказал, вы знаете, я запомнил, мы белорусы вот такие. Раньше, когда мы были маленькими, мамы, бабушки, дедушки говорили: хорошо, мирное небо над головой. Мы это воспринимали так, а что там белорусы, мирное небо, все им надо мирное небо. А вот сейчас, он говорит, а вот сейчас мы поняли, что такое мир. И насколько прозорливы были наши родители, дедушки и бабушки. Сегодня мы уже говорим о том, чтобы было мирное небо над головой. Это главное.
Но вот представьте, идет война. Такие производства уникальные, шикарные. Одна ракета и их нет. Я уже не говорю, сколько людей погибло. Поэтому люди начали понимать, что такое мир. Если есть мир – я часто об этом говорю – мы все сделаем, что нам надо. Чего у нас нет, мы купим. Но для этого нужен мир, это основа. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы вы могли трудиться и приходить в эти новые и прекрасные цеха, видеть своих деток, жить спокойно и создавать им это будущее.
Тема мира прозвучала сегодня и в общении журналистов с Президентом. В разговоре Александр Лукашенко прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, назвав произошедшее – дичайшим проявлением терроризма.
Это терроризм – Лукашенко высказался по поводу атаки на резиденцию Путина.
Украине идти таким путем не надо. Самым верным решением будет – пока не поздно, договориться – подчеркнул Александр Лукашенко.