Символ праздника – побывали в лесопитомнике и узнали, как выращивают новогодние ёлки

В преддверии новогодних праздников все населенные пункты Центрального региона стали еще ярче и краше. Облачились в сверкающий наряд. Для местных жителей подготовлено много сюрпризов – театрализованные представления, мастер-классы, а также шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Особенно эти дни ждут самые маленькие жители, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Для каждого нашелся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей. Какое празднование Нового года без традиционной душистой ели дома? Те, кто еще не успели приобрести пушистую красавицу, успешно выбирают на базаре. Тем более разнообразие на любой бюджет и вкус.

Ольга Кузьменко, мастер леса Лебедевского лесничества Молодечненского лесхоза:

Мы уже продали, если не считать букетов – только деревьев новогодних реализовано около 200 штук. Очень много в этом году берут в кадках деревьев с будущим намерением его высадить. Часто берут сосны. Это мы уже который год замечаем тенденцию к росту именно на спрос на сосенки. Остаются елки как традиционное новогоднее дерево. За счет ярмарки в особенности очень многие подходят с довольно праздничным, веселым настроением. Уже есть новогодняя суета. Погода становится более зимней, поэтому настроение у людей очень благосклонное, праздничное.

Всего в Центральном регионе открыто свыше 200 базаров. На выбор традиционные ели и пышные сосны, а также деревья в кадке. Мы отправились в питомник Вилейского опытного лесхоза, чтобы узнать, по какой специальной технологии выращивают новогодние деревья и что делать, чтобы такая красавица радовала глаз дольше. Здесь на площади почти 28 гектаров массово выращивают ели и сосны. Используют свою технологию, чтобы деревья были пышными и ровными. Кстати, опытный лесник на глаз в процессе роста дерева может определить его будущий потенциал. Ветки у ели должны быть гибкими, а иголки изумрудного цвета.

Алеся Лапицкая, начальник лесопитомника Вилейского опытного лесхоза:

Выращивание деревьев начинается именно зимой со сбора шишек, которые мы перерабатываем. Эти семена высеваем на питомники весной – это первое начало выращивания новогодних елей. Дальше мы за ними ухаживаем – прополка ручная, механизированная, внесение удобрений. Дальше мы закладываем школу елей, где мы сейчас находимся. Отсюда берем деревья, которые дальше пересаживаем в кадки и выращиваем как уже новогоднее дерево. Тренд на елки в катках с каждым годом наблюдается во всех регионах Минщины. Ведь после праздника дерево можно высадить на своем участке или в лесу, и оно приживется. Но пока оно находится дома, необходим особый уход.