Новость о заражении воды в Гомеле оказалась фейком
Новости Беларуси. Настоящие страсти вспыхнули в родительских чатах Гомеля. В городе разлетелся слух о заражении воды из-за раннего паводка. Якобы медики бьют тревогу, предупреждая о риске распространения вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Корольчук разбиралась в достоверности информации.
Анна Корольчук, корреспондент:
«Вчера прошло совещание у медиков. В Гомеле очень плохое качество воды из-за раннего паводка, какая-то палочка вызывает гепатит А. Воду пить только кипяченую, даже фильтры не помогают обезвредить!» Это тревожное сообщение вмиг разлетелось по родительским чатам областного центра. Источника информации нет, в качестве подтверждения – слухи. Все как обычно и бывает в ситуации с фейками.
Впрочем, новость изначально должна была вызвать подозрение – питьевое водоснабжение Гомеля идет из артезианских скважин. Вода из них чистая и безопасная, не требует дополнительного хлорирования.
Павел Калиниченко, заместитель главного инженера предприятия «Гомельводоканал»:
Вода поднимается из артезианских скважин, проходит обезжелезивание на фильтрах и далее попадает в резервуары чистой воды. Насосами подается в распределительную сеть города. Система герметична, паводковые воды никак не могут повлиять на бактериологическое загрязнение.
Качество воды перед подачей в сеть проверяют ежедневно. В Гомеле отбор ведут практически из 200 точек. За февраль в лаборатории предприятия проанализировали более 400 образцов воды, 68 из которых взяты в зонах подтопления. Отклонений от нормы не выявлено. Подтверждает это и санитарно-эпидемиологическая служба региона, которая усилила контроль из-за паводковой обстановки.
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