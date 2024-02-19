Новость о заражении воды в Гомеле оказалась фейком

Новости Беларуси. Настоящие страсти вспыхнули в родительских чатах Гомеля. В городе разлетелся слух о заражении воды из-за раннего паводка. Якобы медики бьют тревогу, предупреждая о риске распространения вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Корольчук разбиралась в достоверности информации.

Анна Корольчук, корреспондент:

«Вчера прошло совещание у медиков. В Гомеле очень плохое качество воды из-за раннего паводка, какая-то палочка вызывает гепатит А. Воду пить только кипяченую, даже фильтры не помогают обезвредить!» Это тревожное сообщение вмиг разлетелось по родительским чатам областного центра. Источника информации нет, в качестве подтверждения – слухи. Все как обычно и бывает в ситуации с фейками.

Впрочем, новость изначально должна была вызвать подозрение – питьевое водоснабжение Гомеля идет из артезианских скважин. Вода из них чистая и безопасная, не требует дополнительного хлорирования.

Павел Калиниченко, заместитель главного инженера предприятия «Гомельводоканал»:

Вода поднимается из артезианских скважин, проходит обезжелезивание на фильтрах и далее попадает в резервуары чистой воды. Насосами подается в распределительную сеть города. Система герметична, паводковые воды никак не могут повлиять на бактериологическое загрязнение.