Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее
Новости Беларуси. Многие белорусы решили не откладывать на воскресенье то, что можно сделать заблаговременно. Ведь речь о самом главном – будущем нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому многие воспользовались своим электоральным правом накануне. Как прошло досрочное голосование в столице, какой была явка, расскажет наш гость. В студии – Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси.
Процент явки, который был и ранее, на предыдущих президентских выборах, он, в принципе, соответствовал сегодняшнему духу
Илона Волынец, СТВ:
Как прошло досрочное голосование в столице?
Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Вы знаете, очень хорошо прошло. В принципе, эта кампания ничем не отличалась от предыдущих нескольких кампаний. Тот процент явки, который был и ранее, на предыдущих президентских выборах, он, в принципе, соответствовал сегодняшнему духу. Погода хорошая – многие, наверное, решили уехать за город, поэтому явка была отличная.
Илона Волынец:
В этом году на участках в связи с эпидемиологической ситуацией немножко изменились условия. Например, решили отказаться от штор. Как на это реагировали избиратели?
Дмитрий Шевцов:
Вы знаете, абсолютно нормально, потому что человек, который заходит в кабину (она стоит на некотором отдалении), он стоит спиной к выходу, не стоят зрители, которые будут смотреть, как он голосует, куда он ставит птичку. Поэтому нареканий не было ни от одного человека.
На мой взгляд, призыв не голосовать досрочно абсолютно абсурден
Илона Волынец:
Оппоненты власти традиционно призывают не голосовать досрочно. Это произошло и на этот раз, хотя во многих странах это считается нормой. На ваш взгляд, в чём преимущество?
Дмитрий Шевцов:
На мой взгляд, этот призыв абсолютно абсурден. И, наверное, уже цивилизованный мир устал объяснять, что это норма. И норма не только у нас, правильно вы сказали, норма в разных странах. Если мы говорим о том, что каждый человек имеет право прийти и оставить свой голос, то он должен иметь различные возможности.
В этом году мы даже обеспечили возможность проголосовать людям, которые болеют коронавирусной инфекцией. Мы обеспечили максимальную доступность любому человеку – будь то инвалид-колясочник, лежачий пациент, больной коронавирусной инфекцией. И поэтому досрочное голосование – оно абсолютно нормальное.
Есть люди, которые уезжают в отпуск, привязаны к билетам, к примеру. Есть люди, которые уезжают в командировку, уедут на выходные, к родителям, просто за город. Да, он хочет оставить свой голос – он должен воспользоваться правом прийти в другой день, в отличие от основного дня голосования. И поэтому испокон века существует досрочное голосование – это норма абсолютно.
Единичные случаи и каких-то таких явных провокаций, слава богу, нет
Илона Волынец:
Какая обстановка на избирательных участках? Были ли какие-то провокации в дни досрочного голосования?
Дмитрий Шевцов:
Конечно, были провокации. Они были, они будут, эти провокации. Но каких-то таких вопиющих случаев, к счастью, нет. В основном провокации от некоторых наблюдателей, которые, как я всегда говорю, наверное, не до конца изучили законодательство в плане Избирательного кодекса, некоторые его вообще не читали. Поэтому приходится абсолютно даже с нуля проводить ликбез членам комиссий. Некоторые – просто люди, которые пришли для того, чтобы потом прославить себя на страничке в Facebook либо еще где-то в соцсетях. Поэтому те люди, которые ведут себя неадекватно, естественно, удаляются с участков. Это опять же единичные случаи и каких-то таких явных провокаций, слава богу, нет.
У них уже заготовлен сразу документ, в котором они будут оспаривать всё что угодно
Илона Волынец:
Но при этом в Telegram-каналах пишут, что независимые наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения.
Дмитрий Шевцов:
Да, конечно. Эта страничка постится, наверное, каждые выборы, и её можно скриншотить и с одних выборов в другие размещать, чтобы лишний раз не печатать. Это то, что всегда говорят некоторые наблюдатели.
Я вот, знаете, всегда привожу пример. Когда я присутствовал на одном из избирательных участков на прошлых выборах, где находились 16 наблюдателей, для того, чтобы посмотреть, как происходит подсчёт голосов. Подсчёт голосов прошёл великолепно, абсолютно без сучка и задоринки, на высоком уровне. Международные наблюдатели, которые присутствовали, они сказали: «Вот, на самом деле очень хорошо». Как только закончился подсчёт голосов и оформили протокол, некоторые наблюдатели сразу достали заготовленные жалобы и передали их председателю. То есть они уже изначально пришли с этими жалобами. И как будет проводиться подсчёт, как будет проводиться в основной день, на предварительном голосовании – у них уже заготовлен сразу документ, в котором они будут оспаривать всё что угодно.
Максимально получить удовольствие от процесса голосования
Илона Волынец:
Вы как председатель Минской городской комиссии что бы пожелали избирателям сегодня, в основной день голосования?
Дмитрий Шевцов:
Я традиционно желаю всем прийти на избирательные участки в основной день голосования. Те, которые собрались прийти вместе со своими семьями, вместе со своими детьми. Когда дети видят процесс, в котором участвуют взрослые люди, их родители, они понимают, что родителям небезразлично будущее. Они идут отдавать свой голос за того или иного кандидата для того, чтобы их дети могли жить в нормальной, процветающей, развитой стране – вот это очень важно. Ну и еще будут очень хорошие площадки праздничные на всех избирательных участках, где, в принципе, по интересам можно послушать взрослым концерт, детям – поиграть в какие-то игры развивающие, просто побегать, подышать свежим воздухом. Погода, слава богу, прекрасная сегодня. Поэтому максимально получить удовольствие от процесса голосования.