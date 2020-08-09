Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее

Новости Беларуси. Многие белорусы решили не откладывать на воскресенье то, что можно сделать заблаговременно. Ведь речь о самом главном – будущем нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому многие воспользовались своим электоральным правом накануне. Как прошло досрочное голосование в столице, какой была явка, расскажет наш гость. В студии – Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Вы знаете, очень хорошо прошло. В принципе, эта кампания ничем не отличалась от предыдущих нескольких кампаний. Тот процент явки, который был и ранее, на предыдущих президентских выборах, он, в принципе, соответствовал сегодняшнему духу. Погода хорошая – многие, наверное, решили уехать за город, поэтому явка была отличная.

Илона Волынец:

В этом году на участках в связи с эпидемиологической ситуацией немножко изменились условия. Например, решили отказаться от штор. Как на это реагировали избиратели?

Дмитрий Шевцов:

Вы знаете, абсолютно нормально, потому что человек, который заходит в кабину (она стоит на некотором отдалении), он стоит спиной к выходу, не стоят зрители, которые будут смотреть, как он голосует, куда он ставит птичку. Поэтому нареканий не было ни от одного человека.

На мой взгляд, призыв не голосовать досрочно абсолютно абсурден

Илона Волынец:

Оппоненты власти традиционно призывают не голосовать досрочно. Это произошло и на этот раз, хотя во многих странах это считается нормой. На ваш взгляд, в чём преимущество?

Дмитрий Шевцов:

На мой взгляд, этот призыв абсолютно абсурден. И, наверное, уже цивилизованный мир устал объяснять, что это норма. И норма не только у нас, правильно вы сказали, норма в разных странах. Если мы говорим о том, что каждый человек имеет право прийти и оставить свой голос, то он должен иметь различные возможности.

В этом году мы даже обеспечили возможность проголосовать людям, которые болеют коронавирусной инфекцией. Мы обеспечили максимальную доступность любому человеку – будь то инвалид-колясочник, лежачий пациент, больной коронавирусной инфекцией. И поэтому досрочное голосование – оно абсолютно нормальное.

Есть люди, которые уезжают в отпуск, привязаны к билетам, к примеру. Есть люди, которые уезжают в командировку, уедут на выходные, к родителям, просто за город. Да, он хочет оставить свой голос – он должен воспользоваться правом прийти в другой день, в отличие от основного дня голосования. И поэтому испокон века существует досрочное голосование – это норма абсолютно.

Единичные случаи и каких-то таких явных провокаций, слава богу, нет