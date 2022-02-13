Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке

Новости Беларуси. Ни рейдами МЧС, ни морозом, ни оттепелью не испугать любителей зимней рыбалки. На стыке сезонов они особенно любят испытывать лед на прочность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спасательный жилет, который прослужит долгие годы, стоит 25 рублей. Если этих денег жалко, можно смастерить пояс из пустых пластиковых бутылок. Пригодятся длинная прочная палка и шнур с поплавком. Если не самому рыбаку, то соседу, который провалился под лед и будет звать на помощь. В ледяной воде счет идет на минуты и без специального снаряжения и навыков одному спастись невозможно. «Гвозди хотя бы иметь в кармане». Рыбаки рассказали, что берут на зимнюю ловлю и зачем – читайте здесь.

Вячеслав Желязко, водолаз западной спасательной станции ОСВОД:

Бывает пролом локальный, то есть в нем нужно упереться ногами и спиной и постараться на бок выкатиться на лед. Имеются такие самоспасалки, желательно их всегда брать с собой на рыбалку зимнюю. Получается, две рукоятки и снизу два таких гвоздика. Ими за лед цепляются и вытягивают. Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лед? – читайте здесь.

Без проблем выходить на кромку льда может только «Пиранья» – скоростная аэролодка, на которой спасатели отправляются в рейды. Нарушителей предупреждают, но не штрафуют, поэтому прятаться от ОСВОДа в укромных местах не нужно – ловить рыбу поодиночке небезопасно по многим причинам. Бывалые рыбаки не просто так держатся группами.

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельской областной организации ОСВОД:

Бывает, рыбаки, у которых есть хронические заболевания, в одиночку выходят на рыбалку. Такой случай был в Добрушском районе в прошлом году. Мужчине стало плохо на льду, потерял сознание. Вызвали спасателей, на носилках доставили его до берега и передали скорой помощи, человек остался жив. А если некому было бы сообщить, неизвестно, чем бы эта ситуация закончилась. Парадокс: сегодня на озере – 60 человек и ни одной рыбы. Просидев часы на морозе, люди уходят ни с чем. Все ли в порядке с речными обитателями, мы решили уточнить в комитете природных ресурсов.