Прямой эфир

Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке

13 февраля 2022 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ни рейдами МЧС, ни морозом, ни оттепелью не испугать любителей зимней рыбалки. На стыке сезонов они особенно любят испытывать лед на прочность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Спасательный жилет, который прослужит долгие годы, стоит 25 рублей. Если этих денег жалко, можно смастерить пояс из пустых пластиковых бутылок. Пригодятся длинная прочная палка и шнур с поплавком. Если не самому рыбаку, то соседу, который провалился под лед и будет звать на помощь. В ледяной воде счет идет на минуты и без специального снаряжения и навыков одному спастись невозможно.  

«Гвозди хотя бы иметь в кармане». Рыбаки рассказали, что берут на зимнюю ловлю и зачем – читайте здесь.  

Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке -1

Вячеслав Желязко, водолаз западной спасательной станции ОСВОД:  
Бывает пролом локальный, то есть в нем нужно упереться ногами и спиной и постараться на бок выкатиться на лед. Имеются такие самоспасалки, желательно их всегда брать с собой на рыбалку зимнюю. Получается, две рукоятки и снизу два таких гвоздика. Ими за лед цепляются и вытягивают.  

Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лед? – читайте здесь.  

Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке -4

Без проблем выходить на кромку льда может только «Пиранья» – скоростная аэролодка, на которой спасатели отправляются в рейды. Нарушителей предупреждают, но не штрафуют, поэтому прятаться от ОСВОДа в укромных местах не нужно – ловить рыбу поодиночке небезопасно по многим причинам. Бывалые рыбаки не просто так держатся группами.  

Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке -7

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельской областной организации ОСВОД:   
Бывает, рыбаки, у которых есть хронические заболевания, в одиночку выходят на рыбалку. Такой случай был в Добрушском районе в прошлом году. Мужчине стало плохо на льду, потерял сознание. Вызвали спасателей, на носилках доставили его до берега и передали скорой помощи, человек остался жив. А если некому было бы сообщить, неизвестно, чем бы эта ситуация закончилась.  

Парадокс: сегодня на озере – 60 человек и ни одной рыбы. Просидев часы на морозе, люди уходят ни с чем. Все ли в порядке с речными обитателями, мы решили уточнить в комитете природных ресурсов.  

Длинная прочная палка, шнур с поплавком. ОСВОД о том, какие ещё спасательные средства нужны при зимней рыбалке -10

Павел Новиков, заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:  
На текущий момент состояние водных объектов удовлетворительное, организовано регулярное обследование водных объектов-индикаторов, тех водоемов, которые предрасположены к заморным явлениям. Концентрация в воде кислорода позволяет судить о том, что ситуация стабильная, нормальная. Вместе с тем к концу января – началу февраля, в связи с появлением второго льда, так называемое оттаивание и наслоение второго льда – это может ухудшить кислородный режим.  

Лаборатории проверяют уровень кислорода на 30 водоемах области, предрасположенных к замору рыб. Если их сковает толстым слоем льда – рыбе будет сложно дышать. Но пока с этим все в порядке. Значит, просто не клюет.  

# Рыбалка в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Анатолий Фетисов # Игорь Фетисов # Вячеслав Желязко # Владимир Акулин # Павел Новик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо
13 февраля 2022 19:49

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо

Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев
13 февраля 2022 19:39

Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев

В Беларуси работают 153 территориальных комиссии и 5510 участковых. Как обеспечат безопасность на голосовании?
13 февраля 2022 19:19

В Беларуси работают 153 территориальных комиссии и 5510 участковых. Как обеспечат безопасность на голосовании?