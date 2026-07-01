Во Франции могут отправить правительство в отставку из-за аномальной жары

Аномальная жара, которая установилась во Франции, раскалила политическую обстановку в стране. В парламенте группа депутатов объявила о скором включении в повестку дня Национальной ассамблеи резолюции о недоверии правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обвинили кабмин в полном бездействии во время погодных аномалий и неспособность преодолеть возникшие из-за этого проблемы. Франция столкнулась с серьезными перебоями в движении транспорта, подачей электроэнергии, а главное с серьезным кризисом в системе здравоохранения, которая оказалась не готова к аномальной жаре. По мнению депутатов от «Зеленых», это привело к гибели как минимум 10 тысяч человек. Из-за этого в зале парламента разгорелась ожесточенная полемика между премьер-министром и народными избранниками.

Себастьен Лекорню, премьер-министр Франции:

Откуда вы взяли эту цифру в 10 тысяч погибших, с которой вы и ваши единомышленники уже более трех дней выходите на телеэкраны, озвучивая человеческие потери, которые не соответствуют действительности? Это безобразие и это недостойно!

Парламентарии начали сбор подписей за вотум недоверия действующему кабмину. После заседания депутаты потребовали создать специальную комиссию. Она займется расследованием действий правительства в условиях климатического кризиса.