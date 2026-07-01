Традиционным обрядом «Зажинки» дали старт уборочной кампании в Клецком районе

С песнями и первым золотым снопом. Традиционный народный обряд «Зажинки» провели в Клецком районе. Именно эта старинная традиция официально дала старт сбору урожая в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В уборочную кампанию одним из первых включилось хозяйство «Кухчицы». Именно здесь трудится знаменитый комбайнер Павел Шутило, в 2025 году он единственный в стране намолотил 8 тысяч тонн зерна. Первый сноп нового урожая сжали серпом – этот старинный обряд предков считался залогом успешной работы и богатого колоса. Украшенный цветами и лентами символический подарок вручили председателю Минского облисполкома, после чего механизаторы сразу приступили к уборке.

Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»: Главное – вовремя убрать, чтобы погодные условия нам способствовали, как сейчас. Правда, немножко жарковато, но ничего страшного, мы люди такие, стерпим все.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Предварительные прогнозы показывают, что мы должны собрать около 2 миллионов тонн зерна. А с зерном кукурузы и рапсом – от 2 миллионов 700 тысяч тонн. Это наша задача минимум, это результат прошлого года. До задачи максимум – 3 миллиона тонн. Это наша заветная цель.

В 2026 год уборочная площадь в центральном регионе превышает полмиллиона гектаров. Из них свыше 300 заняла кукуруза, а более сотни тысяч – рапс. На полях задействуют около полутора тысяч комбайнов.