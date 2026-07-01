До +37! Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары

Почему популярна женская йога и как проходит проект «Спорт для всех»? Пообщались с тренером

Проект «Спорт для всех» набирает обороты. В 2025 году бесплатные тренировки в Минске собрали 20 тысяч участников. В этом сезоне 6 локаций и почти 40 направлений. Одно из них – женская йога.