До +37! Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары

Климатические аномалии сегодня, 1 июля, наблюдаются в Беларуси. Максимальный, красный уровень опасности действует в стране из-за жары. В большинстве районов синоптики прогнозируют до +34, а в юго-западных регионах – до 37 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне аномальная погода уже побила температурный рекорд страны: в Пинске зафиксировали +40,4 градуса. Согласно прогнозам, легче дышать станет во второй половине недели, когда жара начнет спадать. Синоптики предупреждают о резкой смене погодного сценария: к вечеру в западных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами – сильные ливни и порывистый ветер.