В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя

Зарождение новой традиции. Сегодня, 1 июля, прошла торжественная церемония принесения присяги вновь назначенными судебными исполнителями. Примечательно, что клятва верности народу, закону и долгу была произнесена накануне Дня Независимости в «Зале Победы» Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный ритуал ко многому обязывает. Именно эти специалисты обеспечивают реальное исполнение судебных решений на практике. Честность и принципиальность новых сотрудников – основа доверия граждан к государственной системе. Важно, что в профессию приходят люди, которые уже имеют юридический опыт. Этот багаж знаний поможет им успешно справляться со сложными задачами на службе.

Вероника Полешко, судебный исполнитель третьего сектора отдела принудительного исполнения Ленинского района Минска: Окончив юридический факультет Белорусского государственного университета, я поняла, что я нахожусь на таком, можно сказать, распутье дорог. И хотелось выбрать для себя профессию действительно важную и которая могла бы приносить пользу обществу. Наша задача это, конечно, восстановить, во-первых, законность нарушенных прав граждан и, конечно, где-то помочь этим же гражданам, которые когда-то стали на не ту дорогу, обрести истинный путь.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Судебные исполнители относятся к категории уникальной. Категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. Отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию тех судебных решений и решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить.

Такая масштабная церемония проводится впервые и закладывает новую профессиональную традицию. Впереди у сотрудников – серьезные и ответственные будни.