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В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя

01 июля 2026 10:50
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Зарождение новой традиции. Сегодня, 1 июля, прошла торжественная церемония принесения присяги вновь назначенными судебными исполнителями. Примечательно, что клятва верности народу, закону и долгу была произнесена накануне Дня Независимости в «Зале Победы» Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя-2

Торжественный ритуал ко многому обязывает. Именно эти специалисты обеспечивают реальное исполнение судебных решений на практике. Честность и принципиальность новых сотрудников – основа доверия граждан к государственной системе. Важно, что в профессию приходят люди, которые уже имеют юридический опыт. Этот багаж знаний поможет им успешно справляться со сложными задачами на службе.

В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя-4

Вероника Полешко, судебный исполнитель третьего сектора отдела принудительного исполнения Ленинского района Минска:
Окончив юридический факультет Белорусского государственного университета, я поняла, что я нахожусь на таком, можно сказать, распутье дорог. И хотелось выбрать для себя профессию действительно важную и которая могла бы приносить пользу обществу. Наша задача это, конечно, восстановить, во-первых, законность нарушенных прав граждан и, конечно, где-то помочь этим же гражданам, которые когда-то стали на не ту дорогу, обрести истинный путь.

В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя-6

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Судебные исполнители относятся к категории уникальной. Категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. Отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию тех судебных решений и решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить.

Такая масштабная церемония проводится впервые и закладывает новую профессиональную традицию. Впереди у сотрудников – серьезные и ответственные будни. 

# Ольга Чуприс

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