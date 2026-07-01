Почему популярна женская йога и как проходит проект «Спорт для всех»? Пообщались с тренером

Проект «Спорт для всех» набирает обороты. В 2025 году бесплатные тренировки в Минске собрали 20 тысяч участников. В этом сезоне 6 локаций и почти 40 направлений. Одно из них – женская йога. Уникальное сочетание йоги, танцев и дыхательных практик. Ведет ее Виктория Капская из Слуцка. В родном городе она много лет проводила встречи и тренировки для женщин, а в прошлом году решила присоединиться к масштабному проекту. И теперь уже второй год приезжает в Минск, чтобы делиться своим опытом. О том, что ее вдохновляет, как проходят занятия и почему участницы возвращаются снова и снова?

Виктория Капская, тренер проекта «Спорт для всех»:

Если брать конкретно меня, то это женская йога, но, например, точно так же популярна обычная йога, разные виды фитнеса, сайклинг, джампинг. Многие тренировки пользуются спросом.

Александр Меженный:

А приставочка – женская йога, то есть мужчинам вход запрещен? Или в чем специфика?

Виктория Капская:

Просто посмотреть было в прошлом году. Парни останавливались, смотрели, потому что девушки очень красиво двигаются в женской йоге. В этом сезоне на первое занятие пришел мужчина. В прошлом году такого не было. Я чуть растерялась, но я обозначила, что это будет именно женская. Я буду именно про женскую анатомию говорить. Суть в том, что он сказал, что пришел просто разгрузить голову. Мы мужчин не выгоняем, но чтобы они имели в виду, что акцент будет именно на женскую физиологию, на женское дыхание и так далее.