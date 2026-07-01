В преддверии Дня Независимости Президент Беларуси помиловал 32 осужденных

Указ о помиловании к празднику. Накануне Дня Независимости Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому на свободу выйдут 32 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ о помиловании к празднику. Накануне Дня Независимости Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому на свободу выйдут 32 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает пресс-служба Президента, 28 из них были осуждены за преступления экстремистской направленности. В списке – 20 женщин и 12 мужчин. Это решение принято из принципов гуманизма к самим осужденным и их семьям. Все помилованные подали ходатайства, в которых полностью признали свою вину и раскаялись.