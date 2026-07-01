Стоит ли покупать солнцезащитные стики? Плюсы и минусы назвала косметолог

Ксения Подгорная, врач-косметолог:

Ни одно лето не проходит без использования солнцезащитного крема. Сейчас SPF бывают в разных формах – это флюид, это крем с тонирующей основой, это минеральная пудра и, конечно же, солнцезащитные стики.

SPF-стики – это, с одной стороны, удобный формат для ежедневного использования и обновления SPF, как нам заверяет производитель, но для пациентов с проблемной кожей, которая склонна к высыпаниям, стики могут приносить некоторые неудобства, а иногда даже и обострение. По моему мнению, у SPF в стиках есть два больших минуса. В первую очередь, эти SPF содержат в своем составе воски, которые и придают эту скользящую форму SPF в стиках. Эти воски для проблемной кожи обладают именно комедогенным действием. Они образуют воздухонепроницаемую пленку, которая будет провоцировать воспаление, закрытые комедоны.

Второй минус SPF в стиках в том, что, обновляя его каждый раз в течение дня, на этом стике будет накапливаться ваш себум, грязь, пот, остатки макияжа.