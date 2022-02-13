Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд?

Новости Беларуси. Когда спокойно, можно ходить по замерзшему водоему, выясняла корреспондент СТВ Анна Корольчук, сообщили в программе «Неделя».
Новости Беларуси. Когда спокойно, можно ходить по замерзшему водоему, выясняла корреспондент СТВ Анна Корольчук, сообщили в программе «Неделя».
Анна Корольчук, корреспондент:
Чтобы выйти на лед, его толщина должна быть минимум 7 сантиметров. Если на поверхности несколько человек, то умножаем эту цифру вдвое. Как видим, здесь находиться вполне безопасно, однако вдоль всего озера толщина льда неравномерная, а многие участки присыпаны снегом.
Чтобы спокойно ходить по замерзшему водоему, стабильно минусовая температура должна держаться несколько дней. И хотя последняя неделя выдалась морозной, ОСВОД предупреждает – не все так однозначно.
Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
Закрытые водоемы, где нет течения, там лед уже достаточно прочный, но даже на этих водоемах лед не везде одинаковой толщины. Существуют подводные ключи, которые разрушают лед. Плюс погодные условия – даже в течение января месяца у нас за сутки менялась температура от -18 °С до плюсовых температур. Все это влияет на толщину и прочность льда.
С начала зимы в Гомельской области утонуло 4 человека. Все – любители подледной рыбалки. Задуматься об этом стоит и фанатам других зимних развлечений. Желая повеселиться, некоторые привязывают санки к квадроциклам и выезжают на лед, не думая, что такой паровозик потянет на дно всех участников. Прогулки на велосипедах – также под запретом. Надеяться на удачу и свои силы не стоит, в такой ситуации инстинкты подводят даже диких животных. В январе в Бресткой области под лед провалилось более 20 зубров, а в Гомельской – совсем недавно из реки доставали лося, который не смог выбраться на берег без помощи спасателей.
«Гвозди хотя бы иметь в кармане». Рыбаки рассказали, что берут на зимнюю ловлю и зачем – читать здесь.