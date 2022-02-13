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Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд?

13 февраля 2022 20:12
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Новости Беларуси. Когда спокойно, можно ходить по замерзшему водоему, выясняла корреспондент СТВ Анна Корольчук, сообщили в программе «Неделя».

Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд? -1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Чтобы выйти на лед, его толщина должна быть минимум 7 сантиметров. Если на поверхности несколько человек, то умножаем эту цифру вдвое. Как видим, здесь находиться вполне безопасно, однако вдоль всего озера толщина льда неравномерная, а многие участки присыпаны снегом.  

Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд? -4

Чтобы спокойно ходить по замерзшему водоему, стабильно минусовая температура должна держаться несколько дней. И хотя последняя неделя выдалась морозной, ОСВОД предупреждает – не все так однозначно.  

Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд? -7

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:  
Закрытые водоемы, где нет течения, там лед уже достаточно прочный, но даже на этих водоемах лед не везде одинаковой толщины. Существуют подводные ключи, которые разрушают лед. Плюс погодные условия – даже в течение января месяца у нас за сутки менялась температура от -18 °С до плюсовых температур. Все это влияет на толщину и прочность льда.  

Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд? -10

С начала зимы в Гомельской области утонуло 4 человека. Все – любители подледной рыбалки. Задуматься об этом стоит и фанатам других зимних развлечений. Желая повеселиться, некоторые привязывают санки к квадроциклам и выезжают на лед, не думая, что такой паровозик потянет на дно всех участников. Прогулки на велосипедах – также под запретом. Надеяться на удачу и свои силы не стоит, в такой ситуации инстинкты подводят даже диких животных. В январе в Бресткой области под лед провалилось более 20 зубров, а в Гомельской – совсем недавно из реки доставали лося, который не смог выбраться на берег без помощи спасателей.  

«Гвозди хотя бы иметь в кармане». Рыбаки рассказали, что берут на зимнюю ловлю и зачем – читать здесь.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Анатолий Фетисов # Игорь Фетисов # Вячеслав Желязко # Владимир Акулин # Павел Новик # Фотофакт

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