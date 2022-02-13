Влияет не только погода. Как при зимней рыбалке определить, безопасно ли выходить на лёд?

Новости Беларуси. Когда спокойно, можно ходить по замерзшему водоему, выясняла корреспондент СТВ Анна Корольчук, сообщили в программе «Неделя».

Анна Корольчук, корреспондент:

Чтобы выйти на лед, его толщина должна быть минимум 7 сантиметров. Если на поверхности несколько человек, то умножаем эту цифру вдвое. Как видим, здесь находиться вполне безопасно, однако вдоль всего озера толщина льда неравномерная, а многие участки присыпаны снегом.

Чтобы спокойно ходить по замерзшему водоему, стабильно минусовая температура должна держаться несколько дней. И хотя последняя неделя выдалась морозной, ОСВОД предупреждает – не все так однозначно.

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:

Закрытые водоемы, где нет течения, там лед уже достаточно прочный, но даже на этих водоемах лед не везде одинаковой толщины. Существуют подводные ключи, которые разрушают лед. Плюс погодные условия – даже в течение января месяца у нас за сутки менялась температура от -18 °С до плюсовых температур. Все это влияет на толщину и прочность льда.