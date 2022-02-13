«Гвозди хотя бы иметь в кармане». Рыбаки рассказали, что берут на зимнюю ловлю и зачем

Новости Беларуси. Конечно, хотелось бы, чтобы глобальных армейских задач у наших пожарных-спасателей было меньше. Тут и житейских происшествий хватает. Ни рейдами МЧС, ни морозом, ни оттепелью не испугать все тех же аматоров зимней рыбалки. На стыке сезонов они особенно любят испытывать лед на прочность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже сейчас можно предположить, какими будут сводки спасателей ближе к началу марта. Это кадры из Березовского района. Двое мужчин провалились под лед. К счастью, работники МЧС подоспели вовремя. Одного из рыбаков госпитализировали. А ведь этот улов мог стать последним.

Когда спокойно, можно ходить по замерзшему водоему? Как смастерить спасательный жилет из подручных средств? И какие «пираньи» водятся в Беларуси? Репортаж Анны Корольчук.

Скажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь рыбалкой? Давно? А что у вас есть из спасательных средств? Нет ничего, да? Как только на водоем выходят специалисты ОСВОД, многие любители зимней ловли собирают снасти. Однако опытные рыбаки при виде спасателей не разбегаются, знают, рейды – обычное дело. Анатолий Фетисов своему рискованному хобби посвятил более 40 лет.

Анатолий Фетисов, житель Гомеля:

Пальчики даже не мерзнут. А почему? Потому что душа здесь! Она греется. Главное не выходить на лед, когда он тонкий, если хочешь жить.

– А как проверяете?

– Ну, я на глаз обычно. Ну и надо спасалки, конечно, иметь, самые простые – это гвозди хотя бы иметь в кармане. Вслед за старшим братом подледной ловлей увлекся и Игорь Фетисов. Лучший улов за три года – судак на полтора кило. Однако на лед ходит не столько ради рыбы, сколько ради процесса.

Игорь Фетисов, житель Гомеля:

Именно удовольствие – клюнет, подсечь. Она идет, ее тянешь, знаете, – это самое главное. Страшновато, конечно, идешь, пешней прощупываешь, 5-6-7 сантиметров – это уже самое нормальное, но 3-4 уже, конечно, не идешь. Здесь на корчах два человека утонуло, мой знакомый. Это в том году было. Несмотря на такие реальные случаи, с собой у братьев никаких спасательных средств не было. Если жалко покупать, ОСВОД рекомендует хотя бы сделать из подручных средств.