Дизайнеры, программисты и стоматологи. Стали известны самые популярные специальности в БГУ и БГМУ

Новости Беларуси. Вступительная кампания на бюджет завершена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вузы подводят итоги. Мало баллов, провальная, отсутствие абитуриентов, недобор – такие ярлыки то и дело пытались привязать к поступлению-2022. Но, как бы кому-то ни хотелось, набор состоялся. Места разобраны. Конечно, на топовые специальности они буквально таяли.

В БГУ самая высокая конкуренция развернулась среди будущих дизайнеров. Специальность – дебютант года. Традиционно самый высокий проходной балл зафиксирован на факультете международных отношений. А на физический профиль впервые зачислили студентов с использованием автоматизированной системы.

Константин Козадаев, заместитель председателя приемной комиссии БГУ:

Сама динамика приемной кампании по бюджетной сфере была за последние четыре года рекордной. Рекордное количество поступающих, такого интереса мы уже года четыре не видели. В целом, если брать в разрезе специальностей, то мы видим, что как минимум не снизился интерес, а по ряду специальностей очень сильно вырос. Из специальностей-рекордсменов долгое время сохраняет первенство специальность лингвострановедение.

Стоматологический, фармацевтический и лечебный факультеты БГМУ – лидеры абитуриентского рейтинга. Вуз в 2022 году увечил набор: если в 2021 году на бюджетной основе он был 660 человек, то сейчас – 720. Впервые осуществлен набор студентов-целевиков для Минска.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

80 %, которые поступали наши будущие студенты, имели баллы более 300. Вступительная кампания еще продолжается. Мы еще на этой неделе вплоть до 8 августа набираем абитуриентов на платную форму подготовки. Но хочу сказать уже предварительным итогом достаточно высокий конкурс на платную форму подготовки.

Илья Трофимов, студент БГАА:

Всего на конкурс поступало 13 человек. Из них два на условиях целевой подготовки. И один из моих соперников, так сказать. Управлять железной птицей. Четвертый в поколении летчиков Илья Трофимов тоже решил связать жизнь с небом.

Илья Трофимов:

Мой отец – военный летчик. Очень часто видел, как он летает, над нашим домом пролетал, или водил меня в часть, и я садился даже в кабину самолета. То есть прямо с детства в авиации.