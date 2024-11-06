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Новости по тегу #Сергей Стойко

Как стать пилотом? Пообщались с курсантами Академии авиации
06 ноября 2024 12:55

Как стать пилотом? Пообщались с курсантами Академии авиации

50 лет белорусской авиации! Почему люди выбирают профессию пилота?
08 октября 2024 12:54

50 лет белорусской авиации! Почему люди выбирают профессию пилота?

Дизайнеры, программисты и стоматологи. Стали известны самые популярные специальности в БГУ и БГМУ
07 августа 2022 18:29

Дизайнеры, программисты и стоматологи. Стали известны самые популярные специальности в БГУ и БГМУ