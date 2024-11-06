Новости по тегу #Сергей Стойко

Академии авиации Беларуси – 50 лет! О легендарном учреждении образования рассказали курсанты.
50 лет – полет нормальный. Золотой юбилей отмечает в октябре Белорусская государственная академия авиации. Именно полвека назад в нашей стране была заложена отечественная школа подготовки авиационных специалистов от техников до летных экипажей.
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