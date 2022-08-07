С 396 баллами – на лесничего. Куда поступали белорусы-рекордсмены вступительной кампании?

Новости Беларуси. Вступительная кампания на бюджет завершена, вузы подводят итоги. Абитуриент в 2022 году пришел подкованным и с весомым багажом знаний, потому в финале тем, кто оказался непроходным в конкурсной борьбе, пришлось взять ориентир на другие профили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О рейтингах, баллах и успехах теперь уже первокурсников Анастасия Ярощик-Корниеко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Ну что, испытаем удачу? Что-то фортуна сегодня дремлет. Ждать, судя по всему, придется долго. Может, лучше поучиться у кого-нибудь? Так и при поступлении в высшие учебные заведения. Удача – лишь часть успеха. Главное – знания. По крайней мере, таков итог вступительной кампании-2022.

Этого момента ждали все вузы страны. Куда же подаст документы абсолютная рекордсменка вступительной кампании-2022, школьница из Лиды, обладательница сразу трех заветных соток по ЦТ и безупречного аттестата. Итого – 400 балов. И вот интрига разрешилась. Анастасия Бильдь будет учиться в БГУИР на факультете компьютерных систем.

В целом для этой Альма-матер вступительная кампания прошла в традиционном режиме: спрос превысил количество бюджетных мест. Проходные баллы по итогу выше прошлогодних.

Вадим Богуш, ректор БГУИР:

Люди с низкими баллами, в принципе, в БГУИР не приходят. Они сразу видят, что у них шансы стать студентами не очень высокие. Вообще, интерес из года в год достаточно высокий.

Похвастать высокими баллами в наборе этого года может и Белорусский технический университет. Еще бы – в вуз поступали семьями. Например, близняшки Ангелина и Арина еще в школе сделали сайт для презентации себя.

Мы теперь студентки БГТУ. Дизайн электронных и веб-изданий. Теперь творческий дуэт намерен уже помогать белорусским предприятиям в продвижении.

Сейчас бизнес развивается очень стремительно, и всем нужны сайты и веб-приложения. Так что да, это нужно.

З96 – с таким количеством баллов абитуриент заявился на специальность «Лесное хозяйство». Спрос на получение такого образования растет. Ведь это же не просто следить за биоразнообразием. Инженер лесного хозяйства – именно так правильно звучит специальность – должен уметь управлять беспилотниками, оцифровать данные и работать на высокотехнологичных автоматизированных комплексах.

Быть лесничим – такое решение принял и минчанин Михаил Мошкин. Городские пейзажи хорошо, но лес все-таки наше богатство.

Михаил Мошкин, студент БГТУ:

Лес вопреки и по праву можно считать важнейшим стратегическим продуктом, не побоюсь такого выражения. И в целом это предмет, который нужно в дальнейшем развивать, который нужно приукрашать и оберегать. Традиционно БГТУ – кузница кадров также для нефтехимической отрасли. В целом стараются отвечать запросам времени. Специальность «Логистика мира» тоже в топе. Студентам здесь расскажут, как работает морской порт Гонконга или Стамбула. Вместе проложат маршруты для наших товаров на рынки стран Ближнего Востока и Африки. Так что пока Запад рушит те самые логистические цепочки, белорусские абитуриенты делают ставки на специальности, связанные с реальным сектором экономики.