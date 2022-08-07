Военной академии и Академии МВД пророчили недобор. Как оказалось на самом деле?
Вступительная кампания на бюджет завершена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вузы подводят итоги. Мало баллов, провальная, отсутствие абитуриентов, недобор – такие ярлыки то и дело пытались привязать поступлению-2022. Но как бы кому-то не хотелось, набор состоялся. Места разобраны. Конечно, на топовые специальности они буквально таяли.
В начале этой недели бюджет был практически укомплектован. Лишь в некоторых вузах оставались места. Но и они в период дополнительного набора оказались весьма кстати.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Что такое недобор? Это вакантные места, отдельные специальности. Прямо скажу, часто востребованные экономикой. А востребованность у абитуриентов в силу определенных обстоятельств не такая высокая. Тем не менее мы наблюдаем картину, когда подавляющее большинство мест в ходе набора заполняется. Могу назвать цифру. Не заполнено, если отнять сельскохозяйственные специальности, в ходе набора было чуть больше 200 мест из 27 800 примерно мест бюджетного планового набора на уровень высшего образования. Это меньше процента. Интерпретация того, что, собственно говоря, у нас большие недоборы, недоборы в Академию МВД, недоборы в Военную академию и так далее. Могу сказать, что там не было недоборов.
Академия МВД, Военная академия, которым то и дело пророчили абитуриентский дефицит, уже приступили к подготовке нового пополнения. Так называемый курс молодого бойца помогает курсантам адаптироваться к учебе. Кстати, набор представительниц прекрасного пола в 2022 году увеличили.
Конкурс был очень большой – два человека на место. Боялась не пройти.
Это моя мечта с седьмого класса. Я думала, закончу 11 классов и поступлю в Военную академию. И я тут.
С самого детства всегда, когда смотрел какие-то сериалы, где есть солдаты, фильмы военные, было такое приятное чувство. К тому же я считаю, что мужчина обязан уметь постоять за себя, защищать женщин своих любимых, Родину.
И подведем итоги. Топовые специальности вступительной кампании – 2022: современные технологии, сфера IT, правоведение, международные отношения, медицина, психология, дизайн. Вступительные баллы в 2022 году были выше. Так что абитуриентам-2023 есть над чем поработать.
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