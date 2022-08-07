Военной академии и Академии МВД пророчили недобор. Как оказалось на самом деле?

Вступительная кампания на бюджет завершена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вузы подводят итоги. Мало баллов, провальная, отсутствие абитуриентов, недобор – такие ярлыки то и дело пытались привязать поступлению-2022. Но как бы кому-то не хотелось, набор состоялся. Места разобраны. Конечно, на топовые специальности они буквально таяли.

В начале этой недели бюджет был практически укомплектован. Лишь в некоторых вузах оставались места. Но и они в период дополнительного набора оказались весьма кстати.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Что такое недобор? Это вакантные места, отдельные специальности. Прямо скажу, часто востребованные экономикой. А востребованность у абитуриентов в силу определенных обстоятельств не такая высокая. Тем не менее мы наблюдаем картину, когда подавляющее большинство мест в ходе набора заполняется. Могу назвать цифру. Не заполнено, если отнять сельскохозяйственные специальности, в ходе набора было чуть больше 200 мест из 27 800 примерно мест бюджетного планового набора на уровень высшего образования. Это меньше процента. Интерпретация того, что, собственно говоря, у нас большие недоборы, недоборы в Академию МВД, недоборы в Военную академию и так далее. Могу сказать, что там не было недоборов.

Академия МВД, Военная академия, которым то и дело пророчили абитуриентский дефицит, уже приступили к подготовке нового пополнения. Так называемый курс молодого бойца помогает курсантам адаптироваться к учебе. Кстати, набор представительниц прекрасного пола в 2022 году увеличили.

Конкурс был очень большой – два человека на место. Боялась не пройти.

Это моя мечта с седьмого класса. Я думала, закончу 11 классов и поступлю в Военную академию. И я тут.