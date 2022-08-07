Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток

Новости Беларуси. Головокружительная новость в мире синхронного плавания. Белорусы на международном турнире «Кубок дружбы» в Казани завоевали 18 наград. Причем наша страна была представлена как национальной командой, так и молодежной, и даже юношеской. Белорусские русалочки благополучно вернулись на Родину, искупавшись в овациях и цветах встречающих.
Что нужно для дальнейшего успеха и к чему стремятся представители водной эстетики? Узнавали мы у председателя Белорусской федерации плавания и по совместительству главного тренера Елены Светличной, а так же у экс-главы и коуча Людмилы Сенько в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
«18-е место из 24. Это был хороший результат». Как проходила первая Олимпиада белорусских синхронисток?
Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
Чтобы наша команда предстала в полном составе на Олимпийский играх и в группе, и в дуэте. У меня такое желание.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Хорошо, вот представят. Вот Людмила Владимировна представляла на Олимпиаде. Удовлетворение есть, что были на Олимпиаде?
Людмила Сенько, директор СДЮШОР по синхронному плаванию:
Конечно, то, что мы первые, Республика Беларусь вышла отдельно. И попала после России в 2000-м.
Юлия Силипицкая:
То есть вы всегда отбирались?
Людмила Сенько:
Да, конечно, мы всегда отбирались. Россия всегда была первая, конечно, они нам помогали. И на сборы мы к ним ездили.
Юлия Силипицкая:
То есть вот этот обмен он чувствовался?
Людмила Сенько:
Да, в результате мы показали себя. 18-е место из 24. Это был хороший результат.
Юлия Силипицкая:
Слушайте, но вот все реальные люди, когда смотрят, думают: ну ладно, первое, третье, пятое, ладно, восьмое. Даже если сглотнуть, 12-е. Но это было 18-е. Или это был ресурс для нас?
Людмила Сенько:
Ресурс для нас. И войти в 20 было задание.
Юлия Силипицкая:
Вы считали, через сколько вы можете на пьедестал претендовать олимпийский?
Людмила Сенько:
Через три-четыре Олимпиады. Это все расчеты, они бывают ошибочными.
«Первое – это финансы». Какие проблемы у Белорусской федерации синхронного плавания?
Юлия Силипицкая:
Но не случилось. А почему не случилось, как так получилось, что синхронное плавание в нашей стране ушло в пике. Почему?
Людмила Сенько:
Здесь очень много нюансов, очень. Первое – это финансы. Второе, что нет своей базы. Именно у специализированной детско-юношеской школы.
Юлия Силипицкая:
Она была одна-единственная? XXI век на дворе.
Людмила Сенько:
Она и сейчас одна-единственная. И все равно эта школа единственная в республике. У нас есть конкуренты, есть отделения в обществе «Динамо».
Юлия Силипицкая:
То есть СДЮШОР одна, а отделений много? Что надо?
Людмила Сенько:
База, за которую не нужно будет платить.
Юлия Силипицкая:
Очень много съедает аренда? В национальной команде есть такие вопросы?
Елена Светличная:
Другие вопросы. У нас вопросы в тренерском штабе, у нас мало тренеров.
Юлия Силипицкая:
Никто не хочет работать?
Елена Светличная:
Никто не хочет столько времени уделять работе.
Юлия Силипицкая:
Сколько длится ваш рабочий день? Только честно.
Елена Светличная:
С 7 утра и до 7 вечера.
Юлия Силипицкая:
На обед хоть получается иногда сходить?
Елена Светличная:
Иногда получается.
«Хореографы не хотят с нами работать». Выяснили, почему преподаватели бегут из водного спорта
Юлия Силипицкая:
Я смотрю, что у вас фигура такая хорошая, наверное, не получается у вас сходить. Скажите, чтобы был результат, надо все-таки жить в этом бассейне? Это же правда?
Елена Светличная:
В какой-то степени да. Хореографы не хотят с нами работать. Не устраивает время рабочее, потому что спортсменки начинают в 7 утра работать. И немного график не устраивает. У нас появился один хореограф.
Юлия Силипицкая:
Один на всех? Мы за ценой не постоим.
Елена Светличная:
Примкнули, уговорили поработать с нами одного хореографа. Он с нами работает уже с ноября.
Юлия Силипицкая:
Так вот почему у вас в Казани все так хорошо получилось.
Елена Светличная:
Молодой специалист, он пока не участвует в постановках. Участвует только в зале: хореография, станок и постановка спортсменок.
Юлия Силипицкая:
Кого еще не хватает? Про молодого поняла.
Елена Светличная:
Хореографа однозначно не хватает, акробата тоже не хватает. У нас был акробат.
«Врача не хватает у нас. Не стало». Кто же лечит спортсменок?
Юлия Силипицкая:
А вы вообще обращались в БГУФК? У нас такой целый вуз есть.
Людмила Сенько:
Ежегодно мы на кафедру обращались, чтобы кого-то нам прислали. Они, в общем-то, дают каких-то. Они приходят и спрашивают какая заработная плата, какие рабочие часы. И уходят.
Елена Светличная:
Врача не хватает у нас. Не стало.
Юлия Силипицкая:
Как не стало? Кто же вас обслуживает тогда?
Елена Светличная:
В РНПЦ спорта у нас кто-нибудь есть. К кому пойдут дети, тому и обслуживать.
Людмила Сенько:
На стадии основания у нас был врач, был хореограф, потом был хороший акробат.
Юлия Силипицкая:
Так почему вы потеряли это синхронное плаванье? Что, нет денег – нет результатов?
Людмила Сенько:
Мужчин интересуют финансы, им нужно кормить семьи. И поэтому они уходят, оставляют.
«Не уйду отсюда, пока не увижу медали». Как Россия помогла возрождению плаванья?
Юлия Силипицкая:
А за счет чего сейчас все-таки пошло возрождение? Мужчины появились богатые?
Елена Светличная:
За счет того, что мы продолжаем сотрудничать с Российской Федерацией, мы заключили договор о сотрудничестве. И стараемся деток водить или приглашать. Мы пригласили в 2019 году хореографа-постановщика из России – Нино Нодия. Она нам поставила группу произвольную.
Юлия Силипицкая:
И вот та постановка, что была – это все ее?
Елена Светличная:
Это ее группа произвольная. Спортсменки это все восприняли как опыт работы. Им понравилось. Им понравилась работа специалиста, им понравилось делать то, что им придумали.
Юлия Силипицкая:
Но они тогда были в 2019-м девочки, а сейчас они уже взрослые?
Елена Светличная:
Да, они уже взрослые, уже осознанно работают.
Юлия Силипицкая:
Выступление в Казани. Я бы его классифицировала как триумф и начало новой белорусской эры. Вы со мной согласитесь? Если да, то за счет чего и какие цели ставятся сейчас?
Людмила Сенько:
Сейчас у нас цели для нас большие. А в то же время, я считаю, что реальные. Выступать на Олимпийских играх в составе группы и дуэта.
Юлия Силипицкая:
А вам нужна большая скамейка запасных?
Елена Светличная:
Спортсмены запасные нужны. Потому что они дают акцент основному составу не расслабляться. У нас нет такой большой скамейки запасных.
Людмила Сенько:
Даже года четыре назад по 150 человек набирали. И они постепенно уходят.
Юлия Силипицкая:
Почему уходят из синхронного плаванья? Вы хотели когда-нибудь уйти?
Елена Светличная:
Конечно, не раз. Любовь к виду спорта возвращает обратно.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, Елена Светличная – ваша ученица? Гордитесь?
Людмила Сенько:
Конечно, горжусь. Я же не зря ей место уступила. И стою теперь рядом за ней.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, вы ставили целью олимпийские медали? Вы их не получили еще пока?
Людмила Сенько:
Ставили, не получили.
Юлия Силипицкая:
То есть, вы решили подтянуть своих и еще раз ударить по бездорожью?
Людмила Сенько:
Еще как. Я сказала, что я не уйду отсюда, пока не увижу медали.
Василина Хондошко и Дарья Кулагина – как девочки появились на международной спортивной арене?
Юлия Силипицкая:
Сегодня есть мотивация вообще?
Елена Светличная:
Вообще мотивация имеет место быть. Вот это заметно, наверное, за последний год. Группа работает, сработалась и они этого хотят. А дуэт у нас тоже работает и у них отличные результаты, потрясающе выступают Василина с Дашей.
Юлия Силипицкая:
Василина Хондошко и Дарья Кулагина. Они появились совершенно недавно на языке, но достаточно быстро вошли в международный протокол, и о них заговорили.
Елена Светличная:
Изначально имя заработала Василина как солистка Республики Беларусь на юниорских чемпионатах Европы и мира.
Юлия Силипицкая:
Девочка талантлива реально или трудолюбива? Или здесь еще и родители есть?
Елена Светличная:
Она трудолюбива, она талантлива, родители помогают ей в этом во всем.
Юлия Силипицкая:
Вам вообще нужна помощь родителей?
Елена Светличная:
Иногда ее слишком много.
Людмила Сенько:
Родители в любом случае должны в этом участвовать для того, чтобы ребенка направлять.
Когда можно будет увидеть белорусок на Олимпиаде?
Юлия Силипицкая:
Какие перспективы у этого дуэта, будет ли у него дубль?
Елена Светличная:
Мы стараемся подтягивать других девочек, мы готовим конкурентный дуэт. У нас сейчас с нового года меняются правила синхронного плавания. И после этой смены возможно все. У нас отдельно выходит сложность в отдельную оценку, у нас такого раньше не было, как в художественной гимнастике. Со сменой правил мы будем смотреть, как вообще этого достичь. Это новая стратегия и возможность достичь наилучших результатов. Мы говорим, что хотим, а это возможно. И, может быть, новые правила нам помогут.
Людмила Сенько:
У нас уже было 11-е место на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
А сейчас вы хотите какое? Это группой?
Людмила Сенько:
Хотя бы шестое.
Елена Светличная:
Группа у нас всего 10 мест, поэтому ниже 10 не опустимся. Мы будем стараться все сделать.
Юлия Силипицкая:
Это будет 2024-го или 2028 года уже Олимпиада? Когда больше настроены?
Елена Светличная:
Квалификация будет проходить в 2024 году в Катаре на чемпионате мира. Мы туда готовимся.