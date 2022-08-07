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Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток

07 августа 2022 18:15
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Новости Беларуси. Головокружительная новость в мире синхронного плавания. Белорусы на международном турнире «Кубок дружбы» в Казани завоевали 18 наград. Причем наша страна была представлена как национальной командой, так и молодежной, и даже юношеской. Белорусские русалочки благополучно вернулись на Родину, искупавшись в овациях и цветах встречающих.  

Что нужно для дальнейшего успеха и к чему стремятся представители водной эстетики? Узнавали мы у председателя Белорусской федерации плавания и по совместительству главного тренера Елены Светличной, а так же у экс-главы и коуча Людмилы Сенько в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.  

«18-е место из 24. Это был хороший результат». Как проходила первая Олимпиада белорусских синхронисток?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-1

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:  
Чтобы наша команда предстала в полном составе на Олимпийский играх и в группе, и в дуэте. У меня такое желание.  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-4

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Хорошо, вот представят. Вот Людмила Владимировна представляла на Олимпиаде. Удовлетворение есть, что были на Олимпиаде?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-7

Людмила Сенько, директор СДЮШОР по синхронному плаванию:   
Конечно, то, что мы первые, Республика Беларусь вышла отдельно. И попала после России в 2000-м.  

Юлия Силипицкая:  
То есть вы всегда отбирались?  

Людмила Сенько:  
Да, конечно, мы всегда отбирались. Россия всегда была первая, конечно, они нам помогали. И на сборы мы к ним ездили.  

Юлия Силипицкая:   
То есть вот этот обмен он чувствовался?  

Людмила Сенько:  
Да, в результате мы показали себя. 18-е место из 24. Это был хороший результат.  

Юлия Силипицкая:  
Слушайте, но вот все реальные люди, когда смотрят, думают: ну ладно, первое, третье, пятое, ладно, восьмое. Даже если сглотнуть, 12-е. Но это было 18-е. Или это был ресурс для нас?  

Людмила Сенько:  
Ресурс для нас. И войти в 20 было задание.  

Юлия Силипицкая:  
Вы считали, через сколько вы можете на пьедестал претендовать олимпийский?  

Людмила Сенько:  
Через три-четыре Олимпиады. Это все расчеты, они бывают ошибочными.  

«Первое – это финансы». Какие проблемы у Белорусской федерации синхронного плавания?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-10

Юлия Силипицкая:  
Но не случилось. А почему не случилось, как так получилось, что синхронное плавание в нашей стране ушло в пике. Почему?  

Людмила Сенько:  
Здесь очень много нюансов, очень. Первое – это финансы. Второе, что нет своей базы. Именно у специализированной детско-юношеской школы.  

Юлия Силипицкая:  
Она была одна-единственная? XXI век на дворе.   

Людмила Сенько:  
Она и сейчас одна-единственная. И все равно эта школа единственная в республике. У нас есть конкуренты, есть отделения в обществе «Динамо».  

Юлия Силипицкая:  
То есть СДЮШОР одна, а отделений много? Что надо?  

Людмила Сенько:  
База, за которую не нужно будет платить.  

Юлия Силипицкая:  
Очень много съедает аренда? В национальной команде есть такие вопросы?  

Елена Светличная:  
Другие вопросы. У нас вопросы в тренерском штабе, у нас мало тренеров.  

Юлия Силипицкая:  
Никто не хочет работать?  

Елена Светличная:  
Никто не хочет столько времени уделять работе.  

Юлия Силипицкая:  
Сколько длится ваш рабочий день? Только честно.  

Елена Светличная:  
С 7 утра и до 7 вечера.  

Юлия Силипицкая:  
На обед хоть получается иногда сходить?  

Елена Светличная:  
Иногда получается.  

«Хореографы не хотят с нами работать». Выяснили, почему преподаватели бегут из водного спорта  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-13

Юлия Силипицкая:  
Я смотрю, что у вас фигура такая хорошая, наверное, не получается у вас сходить. Скажите, чтобы был результат, надо все-таки жить в этом бассейне? Это же правда?  

Елена Светличная:
В какой-то степени да. Хореографы не хотят с нами работать. Не устраивает время рабочее, потому что спортсменки начинают в 7 утра работать. И немного график не устраивает. У нас появился один хореограф. 

Юлия Силипицкая:  
Один на всех? Мы за ценой не постоим.  

Елена Светличная:  
Примкнули, уговорили поработать с нами одного хореографа. Он с нами работает уже с ноября.  

Юлия Силипицкая:  
Так вот почему у вас в Казани все так хорошо получилось.  

Елена Светличная:  
Молодой специалист, он пока не участвует в постановках. Участвует только в зале: хореография, станок и постановка спортсменок.  

Юлия Силипицкая:  
Кого еще не хватает? Про молодого поняла.  

Елена Светличная:  
Хореографа однозначно не хватает, акробата тоже не хватает. У нас был акробат.  

«Врача не хватает у нас. Не стало». Кто же лечит спортсменок?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-16

Юлия Силипицкая:  
А вы вообще обращались в БГУФК? У нас такой целый вуз есть.  

Людмила Сенько:  
Ежегодно мы на кафедру обращались, чтобы кого-то нам прислали. Они, в общем-то, дают каких-то. Они приходят и спрашивают какая заработная плата, какие рабочие часы. И уходят.  

Елена Светличная:  
Врача не хватает у нас. Не стало.  

Юлия Силипицкая:  
Как не стало? Кто же вас обслуживает тогда?  

Елена Светличная:  
В РНПЦ спорта у нас кто-нибудь есть. К кому пойдут дети, тому и обслуживать.  

Людмила Сенько:  
На стадии основания у нас был врач, был хореограф, потом был хороший акробат.  

Юлия Силипицкая:  
Так почему вы потеряли это синхронное плаванье? Что, нет денег – нет результатов?  

Людмила Сенько:  
Мужчин интересуют финансы, им нужно кормить семьи. И поэтому они уходят, оставляют.  

«Не уйду отсюда, пока не увижу медали». Как Россия помогла возрождению плаванья?

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-19

Юлия Силипицкая:  
А за счет чего сейчас все-таки пошло возрождение? Мужчины появились богатые?  

Елена Светличная:  
За счет того, что мы продолжаем сотрудничать с Российской Федерацией, мы заключили договор о сотрудничестве. И стараемся деток водить или приглашать. Мы пригласили в 2019 году хореографа-постановщика из России ­– Нино Нодия. Она нам поставила группу произвольную.  

Юлия Силипицкая:  
И вот та постановка, что была – это все ее?  

Елена Светличная:  
Это ее группа произвольная. Спортсменки это все восприняли как опыт работы. Им понравилось. Им понравилась работа специалиста, им понравилось делать то, что им придумали.  

Юлия Силипицкая:  
Но они тогда были в 2019-м девочки, а сейчас они уже взрослые?  

Елена Светличная:  
Да, они уже взрослые, уже осознанно работают.  

Юлия Силипицкая:  
Выступление в Казани. Я бы его классифицировала как триумф и начало новой белорусской эры. Вы со мной согласитесь? Если да, то за счет чего и какие цели ставятся сейчас?  

Людмила Сенько:  
Сейчас у нас цели для нас большие. А в то же время, я считаю, что реальные. Выступать на Олимпийских играх в составе группы и дуэта.  

Юлия Силипицкая:  
А вам нужна большая скамейка запасных?  

Елена Светличная:  
Спортсмены запасные нужны. Потому что они дают акцент основному составу не расслабляться. У нас нет такой большой скамейки запасных.  

Людмила Сенько:  
Даже года четыре назад по 150 человек набирали. И они постепенно уходят.  

Юлия Силипицкая:  
Почему уходят из синхронного плаванья? Вы хотели когда-нибудь уйти?  

Елена Светличная:  
Конечно, не раз. Любовь к виду спорта возвращает обратно.  

Юлия Силипицкая:  
Я так понимаю, Елена Светличная – ваша ученица? Гордитесь?  

­Людмила Сенько:  
Конечно, горжусь. Я же не зря ей место уступила. И стою теперь рядом за ней.  

Юлия Силипицкая:  
Я так понимаю, вы ставили целью олимпийские медали? Вы их не получили еще пока?  

Людмила Сенько:  
Ставили, не получили.  

Юлия Силипицкая:  
То есть, вы решили подтянуть своих и еще раз ударить по бездорожью?  

Людмила Сенько:  
Еще как. Я сказала, что я не уйду отсюда, пока не увижу медали.  

Василина Хондошко и Дарья Кулагина – как девочки появились на международной спортивной арене?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-22

Юлия Силипицкая:  
Сегодня есть мотивация вообще?  

Елена Светличная:  
Вообще мотивация имеет место быть. Вот это заметно, наверное, за последний год. Группа работает, сработалась и они этого хотят. А дуэт у нас тоже работает и у них отличные результаты, потрясающе выступают Василина с Дашей.  

Юлия Силипицкая:  
Василина Хондошко и Дарья Кулагина. Они появились совершенно недавно на языке, но достаточно быстро вошли в международный протокол, и о них заговорили.  

Елена Светличная:  
Изначально имя заработала Василина как солистка Республики Беларусь на юниорских чемпионатах Европы и мира.  

Юлия Силипицкая:  
Девочка талантлива реально или трудолюбива? Или здесь еще и родители есть?  

Елена Светличная:  
Она трудолюбива, она талантлива, родители помогают ей в этом во всем.  

Юлия Силипицкая:  
Вам вообще нужна помощь родителей?  

Елена Светличная:  
Иногда ее слишком много.  

Людмила Сенько:   
Родители в любом случае должны в этом участвовать для того, чтобы ребенка направлять.  

Когда можно будет увидеть белорусок на Олимпиаде?  

Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток-25

Юлия Силипицкая:  
Какие перспективы у этого дуэта, будет ли у него дубль?  

Елена Светличная:  
Мы стараемся подтягивать других девочек, мы готовим конкурентный дуэт. У нас сейчас с нового года меняются правила синхронного плавания. И после этой смены возможно все. У нас отдельно выходит сложность в отдельную оценку, у нас такого раньше не было, как в художественной гимнастике. Со сменой правил мы будем смотреть, как вообще этого достичь. Это новая стратегия и возможность достичь наилучших результатов. Мы говорим, что хотим, а это возможно. И, может быть, новые правила нам помогут.  

Людмила Сенько:  
У нас уже было 11-е место на Олимпийских играх.  

Юлия Силипицкая:  
А сейчас вы хотите какое? Это группой?  

Людмила Сенько:  
Хотя бы шестое.  

Елена Светличная:  
Группа у нас всего 10 мест, поэтому ниже 10 не опустимся. Мы будем стараться все сделать.  

Юлия Силипицкая:  
Это будет 2024-го или 2028 года уже Олимпиада? Когда больше настроены?  

Елена Светличная:  
Квалификация будет проходить в 2024 году в Катаре на чемпионате мира. Мы туда готовимся.  

# Синхронное плавание # общество # Елена Светличная # Людмила Сенько # Юлия Силипицкая # Нино Нодия # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Фотофакт

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