Не уйду, пока не увижу медали. Елена Светличная и Людмила Сенько об успехах и провалах белорусских синхронисток

Новости Беларуси. Головокружительная новость в мире синхронного плавания. Белорусы на международном турнире «Кубок дружбы» в Казани завоевали 18 наград. Причем наша страна была представлена как национальной командой, так и молодежной, и даже юношеской. Белорусские русалочки благополучно вернулись на Родину, искупавшись в овациях и цветах встречающих. Что нужно для дальнейшего успеха и к чему стремятся представители водной эстетики? Узнавали мы у председателя Белорусской федерации плавания и по совместительству главного тренера Елены Светличной, а так же у экс-главы и коуча Людмилы Сенько в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. «18-е место из 24. Это был хороший результат». Как проходила первая Олимпиада белорусских синхронисток?

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:

Чтобы наша команда предстала в полном составе на Олимпийский играх и в группе, и в дуэте. У меня такое желание.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Хорошо, вот представят. Вот Людмила Владимировна представляла на Олимпиаде. Удовлетворение есть, что были на Олимпиаде?

Людмила Сенько, директор СДЮШОР по синхронному плаванию:

Конечно, то, что мы первые, Республика Беларусь вышла отдельно. И попала после России в 2000-м. Юлия Силипицкая:

То есть вы всегда отбирались? Людмила Сенько:

Да, конечно, мы всегда отбирались. Россия всегда была первая, конечно, они нам помогали. И на сборы мы к ним ездили. Юлия Силипицкая:

То есть вот этот обмен он чувствовался? Людмила Сенько:

Да, в результате мы показали себя. 18-е место из 24. Это был хороший результат. Юлия Силипицкая:

Слушайте, но вот все реальные люди, когда смотрят, думают: ну ладно, первое, третье, пятое, ладно, восьмое. Даже если сглотнуть, 12-е. Но это было 18-е. Или это был ресурс для нас? Людмила Сенько:

Ресурс для нас. И войти в 20 было задание. Юлия Силипицкая:

Вы считали, через сколько вы можете на пьедестал претендовать олимпийский? Людмила Сенько:

Через три-четыре Олимпиады. Это все расчеты, они бывают ошибочными. «Первое – это финансы». Какие проблемы у Белорусской федерации синхронного плавания?

Юлия Силипицкая:

Но не случилось. А почему не случилось, как так получилось, что синхронное плавание в нашей стране ушло в пике. Почему? Людмила Сенько:

Здесь очень много нюансов, очень. Первое – это финансы. Второе, что нет своей базы. Именно у специализированной детско-юношеской школы. Юлия Силипицкая:

Она была одна-единственная? XXI век на дворе. Людмила Сенько:

Она и сейчас одна-единственная. И все равно эта школа единственная в республике. У нас есть конкуренты, есть отделения в обществе «Динамо». Юлия Силипицкая:

То есть СДЮШОР одна, а отделений много? Что надо? Людмила Сенько:

База, за которую не нужно будет платить. Юлия Силипицкая:

Очень много съедает аренда? В национальной команде есть такие вопросы? Елена Светличная:

Другие вопросы. У нас вопросы в тренерском штабе, у нас мало тренеров. Юлия Силипицкая:

Никто не хочет работать? Елена Светличная:

Никто не хочет столько времени уделять работе. Юлия Силипицкая:

Сколько длится ваш рабочий день? Только честно. Елена Светличная:

С 7 утра и до 7 вечера. Юлия Силипицкая:

На обед хоть получается иногда сходить? Елена Светличная:

Иногда получается. «Хореографы не хотят с нами работать». Выяснили, почему преподаватели бегут из водного спорта

Юлия Силипицкая:

Я смотрю, что у вас фигура такая хорошая, наверное, не получается у вас сходить. Скажите, чтобы был результат, надо все-таки жить в этом бассейне? Это же правда? Елена Светличная:

В какой-то степени да. Хореографы не хотят с нами работать. Не устраивает время рабочее, потому что спортсменки начинают в 7 утра работать. И немного график не устраивает. У нас появился один хореограф. Юлия Силипицкая:

Один на всех? Мы за ценой не постоим. Елена Светличная:

Примкнули, уговорили поработать с нами одного хореографа. Он с нами работает уже с ноября. Юлия Силипицкая:

Так вот почему у вас в Казани все так хорошо получилось. Елена Светличная:

Молодой специалист, он пока не участвует в постановках. Участвует только в зале: хореография, станок и постановка спортсменок. Юлия Силипицкая:

Кого еще не хватает? Про молодого поняла. Елена Светличная:

Хореографа однозначно не хватает, акробата тоже не хватает. У нас был акробат. «Врача не хватает у нас. Не стало». Кто же лечит спортсменок?

Юлия Силипицкая:

А вы вообще обращались в БГУФК? У нас такой целый вуз есть. Людмила Сенько:

Ежегодно мы на кафедру обращались, чтобы кого-то нам прислали. Они, в общем-то, дают каких-то. Они приходят и спрашивают какая заработная плата, какие рабочие часы. И уходят. Елена Светличная:

Врача не хватает у нас. Не стало. Юлия Силипицкая:

Как не стало? Кто же вас обслуживает тогда? Елена Светличная:

В РНПЦ спорта у нас кто-нибудь есть. К кому пойдут дети, тому и обслуживать. Людмила Сенько:

На стадии основания у нас был врач, был хореограф, потом был хороший акробат. Юлия Силипицкая:

Так почему вы потеряли это синхронное плаванье? Что, нет денег – нет результатов? Людмила Сенько:

Мужчин интересуют финансы, им нужно кормить семьи. И поэтому они уходят, оставляют. «Не уйду отсюда, пока не увижу медали». Как Россия помогла возрождению плаванья?

Юлия Силипицкая:

А за счет чего сейчас все-таки пошло возрождение? Мужчины появились богатые? Елена Светличная:

За счет того, что мы продолжаем сотрудничать с Российской Федерацией, мы заключили договор о сотрудничестве. И стараемся деток водить или приглашать. Мы пригласили в 2019 году хореографа-постановщика из России ­– Нино Нодия. Она нам поставила группу произвольную. Юлия Силипицкая:

И вот та постановка, что была – это все ее? Елена Светличная:

Это ее группа произвольная. Спортсменки это все восприняли как опыт работы. Им понравилось. Им понравилась работа специалиста, им понравилось делать то, что им придумали. Юлия Силипицкая:

Но они тогда были в 2019-м девочки, а сейчас они уже взрослые? Елена Светличная:

Да, они уже взрослые, уже осознанно работают. Юлия Силипицкая:

Выступление в Казани. Я бы его классифицировала как триумф и начало новой белорусской эры. Вы со мной согласитесь? Если да, то за счет чего и какие цели ставятся сейчас? Людмила Сенько:

Сейчас у нас цели для нас большие. А в то же время, я считаю, что реальные. Выступать на Олимпийских играх в составе группы и дуэта. Юлия Силипицкая:

А вам нужна большая скамейка запасных? Елена Светличная:

Спортсмены запасные нужны. Потому что они дают акцент основному составу не расслабляться. У нас нет такой большой скамейки запасных. Людмила Сенько:

Даже года четыре назад по 150 человек набирали. И они постепенно уходят. Юлия Силипицкая:

Почему уходят из синхронного плаванья? Вы хотели когда-нибудь уйти? Елена Светличная:

Конечно, не раз. Любовь к виду спорта возвращает обратно. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, Елена Светличная – ваша ученица? Гордитесь? ­Людмила Сенько:

Конечно, горжусь. Я же не зря ей место уступила. И стою теперь рядом за ней. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, вы ставили целью олимпийские медали? Вы их не получили еще пока? Людмила Сенько:

Ставили, не получили. Юлия Силипицкая:

То есть, вы решили подтянуть своих и еще раз ударить по бездорожью? Людмила Сенько:

Еще как. Я сказала, что я не уйду отсюда, пока не увижу медали. Василина Хондошко и Дарья Кулагина – как девочки появились на международной спортивной арене?

Юлия Силипицкая:

Сегодня есть мотивация вообще? Елена Светличная:

Вообще мотивация имеет место быть. Вот это заметно, наверное, за последний год. Группа работает, сработалась и они этого хотят. А дуэт у нас тоже работает и у них отличные результаты, потрясающе выступают Василина с Дашей. Юлия Силипицкая:

Василина Хондошко и Дарья Кулагина. Они появились совершенно недавно на языке, но достаточно быстро вошли в международный протокол, и о них заговорили. Елена Светличная:

Изначально имя заработала Василина как солистка Республики Беларусь на юниорских чемпионатах Европы и мира. Юлия Силипицкая:

Девочка талантлива реально или трудолюбива? Или здесь еще и родители есть? Елена Светличная:

Она трудолюбива, она талантлива, родители помогают ей в этом во всем. Юлия Силипицкая:

Вам вообще нужна помощь родителей? Елена Светличная:

Иногда ее слишком много. Людмила Сенько:

Родители в любом случае должны в этом участвовать для того, чтобы ребенка направлять. Когда можно будет увидеть белорусок на Олимпиаде?