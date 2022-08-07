Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?
Новости Беларуси. Вступительная кампания на бюджет завершена, вузы подводят итоги. Абитуриент в 2022 году пришел подкованным и с весомым багажом знаний, потому в финале тем, кто оказался непроходным в конкурсной борьбе, пришлось взять ориентир на другие профили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О рейтингах, баллах и успехах теперь уже первокурсников Анастасия Ярощик-Корниеко.
Ее балл вполне стал бы конкурентоспособным в других вузах и на другие специальности. Но еще в школе Кристина Раудис выбрала белорусскую филологию. Изучать предмет будет дальше в главном педагогическом вузе страны.
Кристина Раудис, студент БГПУ:
Это родной белорусский язык, нужно будущим поколениям показывать, что они должны его уважать, хранить.
Дмитрий Дерик тоже определился с профессией еще в школе, сделав ставку на педагогический класс: все-таки преференции при поступлении. Мотивация и опыт ведения уроков уже в копилке будущего историка. Такое промо профессии явно в плюс.
Дмитрий Дерик, студент БГПУ:
Наша задача как будущих педагогов – передавать молодому поколению, не позволить переписать нашу истинную историю.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Эта вступительная кампания для нашего университета была очень успешная. Мы выполнили все контрольные цифры приема на все специальности. Растет престиж педагогической профессии среди абитуриентов, их родителей. И особенно в регионах. Что касается гендерного состава – то здесь тоже позитивная динамика. Мы отмечаем, что в последние три года у нас все больше юношей выбирают педагогическую профессию.
С 396 баллами – на лесничего. Куда поступали белорусы-рекордсмены вступительной кампании?