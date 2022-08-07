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Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?

07 августа 2022 18:22
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Новости Беларуси. Вступительная кампания на бюджет завершена, вузы подводят итоги. Абитуриент в 2022 году пришел подкованным и с весомым багажом знаний, потому в финале тем, кто оказался непроходным в конкурсной борьбе, пришлось взять ориентир на другие профили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

О рейтингах, баллах и успехах теперь уже первокурсников Анастасия Ярощик-Корниеко.  

Ее балл вполне стал бы конкурентоспособным в других вузах и на другие специальности. Но еще в школе Кристина Раудис выбрала белорусскую филологию. Изучать предмет будет дальше в главном педагогическом вузе страны.  

Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?-1

Кристина Раудис, студент БГПУ:  
Это родной белорусский язык, нужно будущим поколениям показывать, что они должны его уважать, хранить.  

Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?-4

Дмитрий Дерик тоже определился с профессией еще в школе, сделав ставку на педагогический класс: все-таки преференции при поступлении. Мотивация и опыт ведения уроков уже в копилке будущего историка. Такое промо профессии явно в плюс.  

Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?-7

Дмитрий Дерик, студент БГПУ:  
Наша задача как будущих педагогов – передавать молодому поколению, не позволить переписать нашу истинную историю.  

Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?-10

Александр Жук, ректор БГПУ:  
Эта вступительная кампания для нашего университета была очень успешная. Мы выполнили все контрольные цифры приема на все специальности. Растет престиж педагогической профессии среди абитуриентов, их родителей. И особенно в регионах. Что касается гендерного состава – то здесь тоже позитивная динамика. Мы отмечаем, что в последние три года у нас все больше юношей выбирают педагогическую профессию.  

Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?-13

С 396 баллами – на лесничего. Куда поступали белорусы-рекордсмены вступительной кампании?  

# Вступительная кампания # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Кристина Раудис # Дмитрий Дерик # Александр Жук # Фотофакт

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