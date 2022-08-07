Престиж профессии растёт. Зачем вчерашние школьники идут учиться в педагогический?

Новости Беларуси. Вступительная кампания на бюджет завершена, вузы подводят итоги. Абитуриент в 2022 году пришел подкованным и с весомым багажом знаний, потому в финале тем, кто оказался непроходным в конкурсной борьбе, пришлось взять ориентир на другие профили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О рейтингах, баллах и успехах теперь уже первокурсников Анастасия Ярощик-Корниеко.

Ее балл вполне стал бы конкурентоспособным в других вузах и на другие специальности. Но еще в школе Кристина Раудис выбрала белорусскую филологию. Изучать предмет будет дальше в главном педагогическом вузе страны.