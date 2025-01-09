Турчин: новая продукция Минской области будет востребована, в том числе и здоровое питание

Агропромышленный комплекс среди ключевых «драйверов» экономики Беларуси. И вклад в него вносят абсолютно все регионы. Так, например, Минская область пополнила «каравай» страны на 2 миллиона 800 тысяч тонн зерновых (с рапсом и кукурузой), сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По итогам 2024 года у АПК центрального региона появились 20 новых молочно-товарных ферм. Большой потенциал и у новичков отрасли – это инновационная перепелиная ферма в Солигорском районе. Там будут производить 175 миллионов штук перепелиных яиц в год. А в Копыльском развивают производство мяса индейки. Большие задачи и для свиноводства Минской области.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Агрокомбинат «Дзержинский», Копыльский район, производство мяса индейки. Продукция, которую мы начали производить, будет востребована, в том числе это и здоровое питание. И, конечно, задача на ближайшую пятилетку – поставить все поголовье свиней на современные комплексы. Это не просто дань моде, а возможность получить необходимые финансовые результаты для экономически эффективной работы этой отрасли.