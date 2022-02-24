Белорус о референдуме: «С удовольствием пришёл на участок проголосовать за что-то новое»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается важная политическая кампания. 24 февраля третий день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Писарева, жительница Витебска:

В эти выходные не смогу приехать по личным вопросам, поэтому решила, что лучше проголосовать досрочно. Я очень подробно ознакомилась со всеми изменениями, которые предлагаются. Считаю, что они достаточно актуальны и своевременны на сегодняшний момент.