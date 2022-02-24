Белорус о референдуме: «С удовольствием пришёл на участок проголосовать за что-то новое»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается важная политическая кампания. 24 февраля третий день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается важная политическая кампания. 24 февраля третий день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Писарева, жительница Витебска:
В эти выходные не смогу приехать по личным вопросам, поэтому решила, что лучше проголосовать досрочно. Я очень подробно ознакомилась со всеми изменениями, которые предлагаются. Считаю, что они достаточно актуальны и своевременны на сегодняшний момент.
Владимир Рожко, житель Гродно:
Приятно, организованно. Оказано внимание. Соблюдены меры санэпидрежима. Я с удовольствием пришел на свой участок проголосовать за что-то новое.
Напомним, всего на территории страны образовано более 5 500 участков, где белорусы могут свободно отдать свой голос, если по каким-либо причинам не смогут этого сделать в основной день референдума 27 февраля. Все эти дни участки работают с 10:00 до 19:00.
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