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«Красный мозырянин» представил новую линейку зефира со вкусом пирогов на выставке «Белагро»

03 июня 2026 09:59
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Вкусно, натурально и с душой. Ключевое событие аграрной отрасли страны 2 июня удивляло посетителей. Масштабы «Белагро» каждый год все шире. В этот раз экспозиция развернулась на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Свои достижения представляют более 500 компаний, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

«Красный мозырянин» представил новую линейку зефира со вкусом пирогов на выставке «Белагро»-2

Предприятие «Красный мозырянин» представляет новую линейку зефира со вкусом пирогов: лимонного, черничного и яблочного штруделя. А еще ирис, ассортимент которого также постоянно расширяют. Хит сезона – сладкое изделие с морской солью.

«Красный мозырянин» представил новую линейку зефира со вкусом пирогов на выставке «Белагро»-4

Дмитрий Гавриленко, директор ОАО «Красный мозырянин»:
Мы сохраняем рецептуру, которая была еще разработана в Советском Союзе. Это по ГОСТовским стандартам. И до сих пор мы у себя используем эту рецептуру. Поэтому наш продукт сохраняет свою популярность и вкусовые качества.

«Красный мозырянин» представил новую линейку зефира со вкусом пирогов на выставке «Белагро»-6

Масштабная экспозиция еще раз подтверждает: белорусские продукты – это натурально и вкусно. Посетить выставку может любой желающий. «Белагро» будет встречать гостей по 6 июня.

*На правах рекламы.

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