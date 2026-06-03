«Красный мозырянин» представил новую линейку зефира со вкусом пирогов на выставке «Белагро»

Вкусно, натурально и с душой. Ключевое событие аграрной отрасли страны 2 июня удивляло посетителей. Масштабы «Белагро» каждый год все шире. В этот раз экспозиция развернулась на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Свои достижения представляют более 500 компаний, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Предприятие «Красный мозырянин» представляет новую линейку зефира со вкусом пирогов: лимонного, черничного и яблочного штруделя. А еще ирис, ассортимент которого также постоянно расширяют. Хит сезона – сладкое изделие с морской солью.

Дмитрий Гавриленко, директор ОАО «Красный мозырянин»:

Мы сохраняем рецептуру, которая была еще разработана в Советском Союзе. Это по ГОСТовским стандартам. И до сих пор мы у себя используем эту рецептуру. Поэтому наш продукт сохраняет свою популярность и вкусовые качества.