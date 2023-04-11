Директор ПВТ: Президент выразил поддержку IT-сектору не просто словами, а делами и решениями

Новости Беларуси. Отсидеться не получится, нужен результат! На это Президент нацеливает представителей IT-сферы. Вопросы развития отрасли сегодня, 11 апреля, обсудили на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От айтишников ждут отдачи. Этого требует ситуация. Сегодня попытки оказать давление и затормозить развитие в Беларуси сферы информационных технологий не прекращаются. Потому действовать нужно нестандартно и решительно.

И речь не только о ПВТ. Задача для всех отечественных IT-компаний – создавать продукт для нужд национальной экономики и экспорта. А для этого важно привести нормативную базу в соответствие с принятыми решениями. Эти вопросы уже обсуждались в ноябре 2022 года. Сегодня главе государства представили проекты указов по развитию Парка высоких технологий. Это ряд новелл, которые должны обеспечить возможности для эффективной работы IT. Президент оценил предложенные новации. Лукашенко: если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были препоны, его купят. Подробнее.

В Беларуси выводы сделаны и приняты новые решения. По мнению первого вице-премьера Николая Снопкова, он же является главой наблюдательного совета ПВТ, проекты указов по развитию парка являются примером выполнения поручения Президента по активному противодействию санкционной политике. К слову, на мировом рынке IT-услуг в целом очень сложная ситуация. А вот инициативы, которые поддержал Президент, способны открыть «второе дыхание» отрасли в Беларуси.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

Есть огромное падение капитализации многих компаний, есть большие сокращения даже в самых серьезных больших IT-корпорациях. То есть накладываются одни проблемы на другие и поэтому, конечно, не очень просто сегодня IT-компаниям быть. И глава государства, скажу так, в очередной раз традиционно, так как идет из года в год и, можно сказать, из пятилетки в пятилетку, выразил поддержку. Причем не просто словами, а делами и решениями. Нашему IT-сектору, Парку высоких технологий, IT-компаниям Президент практически пошел навстречу, поддержал. Это его такое теплое отношение, которое все могут годами наблюдать, оно длится, продолжается. И, честно говоря, очень хочется, чтобы, и я думаю, так и будет, уверен, что и IT-компании, IT-сектор также будет встречное движение. А оно очень простое: это, прежде всего, чтобы Парк высоких технологий так же, как и до этого, приносил пользу экономике, стране, нашим людям.