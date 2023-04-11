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В Гомельской области работают разведгруппы ССО с беспилотниками

11 апреля 2023 15:33
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Новости Беларуси. Под надежной защитой. Силы специальных операций Беларуси выполняют задачи на южных рубежах страны. Бойцы в усиленном режиме ведут патрулирование и охрану приграничных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области работают разведгруппы ССО с беспилотниками-1

В Гомельской области работает контрольно-пропускной пункт для проверки людей и техники. Внимание всем мелочам – подозрительным предметам и приезжим. Бдительность при досмотре поможет избежать провокаций и террористических угроз. В регионе также работают разведгруппы, оснащенные беспилотниками.

В Гомельской области работают разведгруппы ССО с беспилотниками-4

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил специальных операций Беларуси:
Вместе с военнослужащими контрактной службы с нами выполняют боевую задачу и военнослужащие срочной службы. Наши военнослужащие – самые подготовленные и самые мотивированные солдаты. Вы знаете и порядок отбора в воинские части и соединения сил специальных операций. Мы с составом нашей бригады готовы и способны обеспечить мирный труд граждан и спокойную учебу нашим детям.

В Гомельской области работают разведгруппы ССО с беспилотниками-7

Режим постоянной боевой готовности. Бригада анализирует и применяет опыт военных конфликтов в разных точках мира, в том числе при проведении Чеченской кампании, Ливанской миротворческой миссии и СВО в Украине. Военнослужащие находятся в постоянном контакте с местной властью и жителями, которые отлично понимают обстановку и готовы оказывать нужную помощь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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