В Гомельской области работают разведгруппы ССО с беспилотниками

Новости Беларуси. Под надежной защитой. Силы специальных операций Беларуси выполняют задачи на южных рубежах страны. Бойцы в усиленном режиме ведут патрулирование и охрану приграничных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области работает контрольно-пропускной пункт для проверки людей и техники. Внимание всем мелочам – подозрительным предметам и приезжим. Бдительность при досмотре поможет избежать провокаций и террористических угроз. В регионе также работают разведгруппы, оснащенные беспилотниками.

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил специальных операций Беларуси:

Вместе с военнослужащими контрактной службы с нами выполняют боевую задачу и военнослужащие срочной службы. Наши военнослужащие – самые подготовленные и самые мотивированные солдаты. Вы знаете и порядок отбора в воинские части и соединения сил специальных операций. Мы с составом нашей бригады готовы и способны обеспечить мирный труд граждан и спокойную учебу нашим детям.