Лукашенко: если где-то создаётся достойный продукт, какие бы ни были препоны, его купят

Новости Беларуси. Белорусской IT-отрасли нужно придать новый импульс развития. И речь не только о Парке высоких технологий. О том, как будет работать сфера информационных технологий, говорили на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи стоят серьезные, отметил Александр Лукашенко. ПВТ, который долгое время называли «Кремниевой долиной Восточной Европы», пытаются задушить экономически. И чтобы этого не случилось, действовать нужно решительно. На рассмотрение Александру Лукашенко представили проекты правовых актов о развитии Парка, в которых заложен нестандартный подход. Отдельное поручение Президента – обеспечить максимально благоприятные условия для работы. Это касается не только резидентов ПВТ, но и всех отечественных компаний. При этом необходимо учитывать сложившуюся обстановку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должны создавать продукт для нужд национальной экономики и на экспорт. Задача серьезная. Но в последние несколько лет у нас задач легких не бывает. В настоящий момент наш ПВТ, который долгое время авторитетные специализированные издания называли «раем» для программистов и «Кремниевой долиной Восточной Европы», хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются. Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть.

Мне внесены проекты правовых актов о развитии Парка высоких технологий. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются некие креативные решения. Хочу подчеркнуть, что речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для Парка, да и всей IT-отрасли Беларуси. Надо освоить новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими. И вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован, его купят.