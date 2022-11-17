«Взрывной рост последние 5 лет – спасибо вам». Снопков рассказал Президенту об экспорте высоких технологий
Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем не ПВТ единым отрасль жива. Если не на каждом маленьком, то уж на крупном, уважающем себя предприятии есть отделы IT. Сегодня это норма и одно из достижений, не меньше. Первый вице-премьер приводит конкретные цифры. Занимательно для тех, кто любит сравнивать «было/стало». Так вот, за 9 месяцев 2022 года показатели экспорта превысили те, что были в 2020-м.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Взрывной рост последние 5 лет фактически по экспорту Парка высоких технологий соответствует экспорту калийных удобрений у нас. То есть это серьезный вклад в экспорт, серьезный вклад в сальдо, что для нас важно очень. И этот взрывной рост последние 5 лет – спасибо вам. Помимо того что это новая экономика, которая создана вами на белорусской земле, они реально наработали компетенцию, они реально значимая структура, которая способна выполнять любые задачи на мировом пространстве.
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