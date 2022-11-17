«Эту страницу мы переворачиваем». Какой курс взяли в ПВТ после мятежа в 2020-м?

Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да и сейчас есть определенные нюансы, и в ПВТ этого никто не отрицает. Есть крупные игроки, которые то уходят, то релоцируются, то снова возвращаются. Это, безусловно, как-то сказывается на имидже, но в конечном счете верх берет прагматизм. А как может быть иначе у людей с математическим складом ума?
Кирилл Залесский, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:
Режим функционирования Парка высоких технологий не меняется. Мы исходим из того, что мы открываем новое дыхание для нашего Парка. За последние два года наш IT-сектор, наши айтишники побывали в разных ситуациях, большинство многотысячной армии айтишников работали на экономическое благосостояние нашей страны. Конечно, были и те, кто проявил себя не с самой хорошей стороны, кто вложил определенный свой вклад и в разрушение, и в какие-то деструктивные процессы. И сегодня мы исходим из того, что эту страницу мы переворачиваем и продолжаем работать над созиданием, укреплением экономической мощи нашего государства, нашей страны.
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