«Эту страницу мы переворачиваем». Какой курс взяли в ПВТ после мятежа в 2020-м?

Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и сейчас есть определенные нюансы, и в ПВТ этого никто не отрицает. Есть крупные игроки, которые то уходят, то релоцируются, то снова возвращаются. Это, безусловно, как-то сказывается на имидже, но в конечном счете верх берет прагматизм. А как может быть иначе у людей с математическим складом ума?