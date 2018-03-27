Президент Беларуси: «Не дай Бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства»

Новости Беларуси. Масштабные проверки мест массового скопления людей будут проведены в Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При всей либерализации коммерческой деятельности не стоит забывать об общественной безопасности – Шуневич
Еще один аспект государственной безопасности – ответственность самих граждан. Несанкционированные мероприятия, по мнению Президента, должны пресекаться на корню. Александр Лукашенко рекомендовал обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в некоторых европейских странах на фоне массовых беспорядков. Это должно стать уроком для Беларуси.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Любая свобода – это хорошо, но она хороша тогда, когда подкреплена определенными обязательствами, в том числе и по соблюдению требований безопасности на объектах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Анатольевич, и еще очень важно: после вот этих празднований, когда у нас не то 100 лет, но то 200 праздновали и так далее, и мы что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого. Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент. Это их дело – делать заявления. Но не дай Бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства.
Возьмите Францию. За что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный, пускай недоделанный какой-то государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Они должны это понимать и слышать, что это не выдумка милиции. У нас свобод хватает, не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж – это, в основном, мужики – и получайте тогда.
На этой встрече министр внутренних дел также проинформировал главу государства о тактике хоккейного клуба «Динамо» в следующем сезоне.
Напомним, Игорь Шуневич возглавляет наблюдательный совет клуба. Речь шла о формировании тренерского штаба, легионерского пула и команды в целом. Игорь Шуневич предложил сохранить действующий тренерский состав клуба. Также известно, что количество легионеров в «Динамо» будет сокращаться.