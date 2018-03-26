Бассейн могут использовать дети с ограниченными возможностями. В детском центре «Надежда» Вилейского района строят уникальный ФОК

Часть его объектов строится специально для малышей с ограничениями. Так, один из бассейнов будет приспособлен именно для детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Татьяна Майсак, сотрудник детского центра «Надежда»:

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном строится. Отличается он тем, что будут у него две чаши бассейна, и маленькая чаша бассейна может быть использована детьми с ограниченными возможностями, что для нас сейчас очень важно. Потому что детский центр «Надежда» с 2016 года принимает по государственной программе детей с ограниченными возможностями в сопровождении родителей.