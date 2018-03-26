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Бассейн могут использовать дети с ограниченными возможностями. В детском центре «Надежда» Вилейского района строят уникальный ФОК

26 марта 2018 15:39
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Новости Беларуси. Уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на территории детского центра «Надежда» Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Часть его объектов строится специально для малышей с ограничениями. Так, один из бассейнов будет приспособлен именно для детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Бассейн могут использовать дети с ограниченными возможностями. В детском центре «Надежда» Вилейского района строят уникальный ФОК-1

Татьяна Майсак, сотрудник детского центра «Надежда»:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном строится. Отличается он тем, что будут у него две чаши бассейна, и маленькая чаша бассейна может быть использована детьми с ограниченными возможностями, что для нас сейчас очень важно. Потому что детский центр «Надежда» с 2016 года принимает по государственной программе детей с ограниченными возможностями в сопровождении родителей.

Бассейн могут использовать дети с ограниченными возможностями. В детском центре «Надежда» Вилейского района строят уникальный ФОК-4

Проект стараются реализовать как можно быстрее. Главное, чтобы было своевременным финансирование. Всего в детском центре «Надежда» ежегодно оздоравливается несколько тысяч человек.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Татьяна Майсак

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