Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком

Новости Беларуси. Около 100 бойцов студенческих отрядов будут работать летом в цехах холдинга «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый областной трудовой проект охватил учащихся пяти технических колледжей Гомеля и Могилева. Молодежь на их первых рабочих местах поприветствовало руководство предприятия.

Парней распределили в четыре структурные подразделения предприятия. Еще одна дружина пополнила ряды работников «Гомельского завода литья и нормалей», который входит в структуру холдинга. В коллективе такому пополнению рады. Приветствуя бойцов, генеральный директор «Гомсельмаша» Александр Новиков вспомнил, как сам, учась в автомеханическом колледже, проходил практику в цехах предприятия.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

На тот момент это был цех режущих барабанов, который работал в три смены. Начальником цеха был Василий Степанович Концевой, который сейчас возглавляет производственно-диспетчерское управление. Безусловно, никто не мог подумать, кто может стать главным инженером, а кто может стать генеральным директором. Я работал, как и все ребята. Хорошо платили, зарабатывал деньги, нарабатывал производственный опыт.