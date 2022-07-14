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Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком

14 июля 2022 15:40
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Новости Беларуси. Около 100 бойцов студенческих отрядов будут работать летом в цехах холдинга «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый областной трудовой проект охватил учащихся пяти технических колледжей Гомеля и Могилева. Молодежь на их первых рабочих местах поприветствовало руководство предприятия.

Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком-1

Парней распределили в четыре структурные подразделения предприятия. Еще одна дружина пополнила ряды работников «Гомельского завода литья и нормалей», который входит в структуру холдинга. В коллективе такому пополнению рады. Приветствуя бойцов, генеральный директор «Гомсельмаша» Александр Новиков вспомнил, как сам, учась в автомеханическом колледже, проходил практику в цехах предприятия.

Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком-4

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:
На тот момент это был цех режущих барабанов, который работал в три смены. Начальником цеха был Василий Степанович Концевой, который сейчас возглавляет производственно-диспетчерское управление. Безусловно, никто не мог подумать, кто может стать главным инженером, а кто может стать генеральным директором. Я работал, как и все ребята. Хорошо платили, зарабатывал деньги, нарабатывал производственный опыт.

Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком-7

Молодые люди будут осваивать такие специальности как фрезеровщик, электросварщик, оператор станка и слесарь. По окончании трудового семестра лучших работников кроме зарплаты ждут подарки от предприятия. Их же будут рассматривать как кадровый резерв будущих сотрудников. На примере директора предприятия парни убеждены – если постараться, то возможно все.

«Гомсельмаш» трудоустроит более 100 бойцов студотрядов на летний период. Подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Новиков # Василий Концевой # Анна Корольчук # Фотофакт

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