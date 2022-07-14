«Гомсельмаш» трудоустроит более 100 бойцов студотрядов на летний период

Новости Беларуси. Около 100 бойцов студенческих отрядов будут работать летом в цехах холдинга «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый областной трудовой проект охватил учащихся пяти технических колледжей Гомеля и Могилева. Молодежь на их первых рабочих местах поприветствовало руководство предприятия. О буднях студотрядов рассказала наш корреспондент Анна Корольчук.

Дмитрий Гарусов, учащийся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники:

С помощью вот этого приспособления я буду собираться вот такие узлы. Количество их – немерено. Но любая работа, если ее долго и кропотливо выполнять, рано или поздно будет закончена. Дмитрий Гарусов – командир студенческого отряда «Прометей» Гомельского колледжа электротехники. Вместе с другими парнями второе лето он работает в цехе сварочных узлов завода «Гомсельмаш». С 7 до 15 часов под присмотром мастера молодые люди собирают детали, которые после отправляются на конвейер.

Дмитрий Гарусов:

Изо дня в день получаем наряд заданий, выполняем большое количество разнообразных деталей, узлов. Изо дня в день нам подсыпают какую-то новую необычную работу. Справляемся по мере возможности и выполняем на максимально достойном уровне. «Гомсельмаш» уже давно дает старт профессиональной карьере молодежи. Однако в 2022 году на базе предприятия впервые стартовал областной трудовой проект, в котором принимают участие 5 студенческих отрядов из колледжей Гомеля и Могилева.

Евгения Кахаева, второй секретарь Гомельской областной организации БРСМ:

Планируем трудоустроить более 100 человек в период работы с июля и до конца августа. На данный момент уже работают 50 человек. Это бойцы из учреждений образования профессионально-технических, потому что здесь при трудоустройстве необходима определенная специфика работы. Директор «Гомсельмаша» рассказал о начале своей карьеры и работе за станком. Подробности здесь.

Молодые люди будут осваивать такие специальности как фрезеровщик, электросварщик, оператор станка и слесарь. По окончании трудового семестра лучших работников кроме зарплаты ждут подарки от предприятия. Их же будут рассматривать как кадровый резерв будущих сотрудников. На примере директора предприятия парни убеждены – если постараться, то возможно все.