В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около 1 км

Новости Беларуси. На радость автолюбителям. В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около километра и соединяет дорогу Р28 с улицей Криничной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:

В Молодечно в районе улицы Янки Купалы ведется застройка микрорайона многоквартирными жилыми домами. В данном микрорайоне тоже есть участок дороги 600 метров. Тоже двухполосная: две полосы в одну сторону, две – в другую, но там уже покрытие будет из бетона. Не асфальтобетон, а бетон. Там еще работы ведутся, но планируется завершить, ввести в эксплуатацию в этом году

Позаботились о пешеходах для них поставили дорожные знаки и нанесли разметку зебра. А для любителей двухколесного транспорта выполнили велосипедную дорожку. В перспективе протяженность дороги продолжат.