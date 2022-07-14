В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около 1 км

Новости Беларуси. На радость автолюбителям. В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около километра и соединяет дорогу Р28 с улицей Криничной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На радость автолюбителям. В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около километра и соединяет дорогу Р28 с улицей Криничной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это позволит снизить транспортную нагрузку на улицу Великий Гостинец и улучшить экологическое состояние города. Дорога выполнена из асфальта, четырехполосная. Организовано двухстороннее движение. Направление дорог разделено зеленым островком. Вдоль трассы установлены 70 опор освещения.
Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:
В Молодечно в районе улицы Янки Купалы ведется застройка микрорайона многоквартирными жилыми домами. В данном микрорайоне тоже есть участок дороги 600 метров. Тоже двухполосная: две полосы в одну сторону, две – в другую, но там уже покрытие будет из бетона. Не асфальтобетон, а бетон. Там еще работы ведутся, но планируется завершить, ввести в эксплуатацию в этом году
Позаботились о пешеходах для них поставили дорожные знаки и нанесли разметку зебра. А для любителей двухколесного транспорта выполнили велосипедную дорожку. В перспективе протяженность дороги продолжат.