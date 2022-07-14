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В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около 1 км

14 июля 2022 14:21
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Новости Беларуси. На радость автолюбителям. В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около километра и соединяет дорогу Р28 с улицей Криничной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около 1 км-1

Это позволит снизить транспортную нагрузку на улицу Великий Гостинец и улучшить экологическое состояние города. Дорога выполнена из асфальта, четырехполосная. Организовано двухстороннее движение. Направление дорог разделено зеленым островком. Вдоль трассы установлены 70 опор освещения.

В Молодечно открыли участок дороги протяженностью около 1 км-4

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:
В Молодечно в районе улицы Янки Купалы ведется застройка микрорайона многоквартирными жилыми домами. В данном микрорайоне тоже есть участок дороги 600 метров. Тоже двухполосная: две полосы в одну сторону, две – в другую, но там уже покрытие будет из бетона. Не асфальтобетон, а бетон. Там еще работы ведутся, но планируется завершить, ввести в эксплуатацию в этом году

Позаботились о пешеходах для них поставили дорожные знаки и нанесли разметку зебра. А для любителей двухколесного транспорта выполнили велосипедную дорожку. В перспективе протяженность дороги продолжат.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Мацуль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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