«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ

Новости Беларуси. Ставка на импортозамещение и расширение рынков сбыта. Руденское промышленное предприятие по производству светотехнической продукции – поставщик ведущих автосборочных заводов Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они активно реализуют свою продукцию на просторах СНГ. При этом расширяют географию экспорта, а чтобы идти в ногу со временем и соответствовать требованием рынка, работают над рестайлингом изделий. Подробнее в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

На предприятии производят свыше 300 наименований модификаций светотехнической продукции. Это фары, фонари, световозвращатели для легкового пассажирского транспорта, а также сельхозтехники. Все современное и высокотехнологичное.

От сырья до готовой продукции через многоступенчатую систему контроля качества. Такой путь проходит изделие прежде чем попасть к заказчику. Но начинается работа здесь, в цеху. Он оснащен высокотехнологичным автоматизированным оборудованием. Процесс непрерывный.

Дмитрий Зенин, литейщик пластмасс предприятия по производству светотехнической продукции для автотранспорта:

В данный момент я отливаю рассеиватель 112.14.31. Сырье попадает через шнек, плавится под температурой и попадает через сопло в пресс-форму.