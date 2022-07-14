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«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ

14 июля 2022 14:18
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Новости Беларуси. Ставка на импортозамещение и расширение рынков сбыта. Руденское промышленное предприятие по производству светотехнической продукции – поставщик ведущих автосборочных заводов Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они активно реализуют свою продукцию на просторах СНГ. При этом расширяют географию экспорта, а чтобы идти в ногу со временем и соответствовать требованием рынка, работают над рестайлингом изделий.

Подробнее в материале Юлии Минич.

«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ-1

Юлия Минич, корреспондент:
На предприятии производят свыше 300 наименований модификаций светотехнической продукции. Это фары, фонари, световозвращатели для легкового пассажирского транспорта, а также сельхозтехники. Все современное и высокотехнологичное.

«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ-4

От сырья до готовой продукции через многоступенчатую систему контроля качества. Такой путь проходит изделие прежде чем попасть к заказчику. Но начинается работа здесь, в цеху. Он оснащен высокотехнологичным автоматизированным оборудованием. Процесс непрерывный.

«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ-7

Дмитрий Зенин, литейщик пластмасс предприятия по производству светотехнической продукции для автотранспорта:
В данный момент я отливаю рассеиватель 112.14.31. Сырье попадает через шнек, плавится под температурой и попадает через сопло в пресс-форму.

«Свыше 300 наименований». Как руденские фары завоевывают рынок СНГ-10

Далее изделие обезжиривают и лакируют. Затем отправляют в специальное помещение, где под ультрафиолетом раствор полностью высыхает.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Минич # Дмитрий Зенин # Елена Пришивалко # Андрей Рокитский # Елена Томашевич # Андрей Солонович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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