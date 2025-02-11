В Мозыре до конца 2025-го планирует открыть движение по мосту через Припять

Год благоустройства в действии. По всей стране идет активная работа над выполнением поручения Президента – сделать жизнь белорусов более качественной и комфортной. Так, до конца 2025-го планируют открыть транспортную артерию, которая связывает берега Припяти в Мозыре – один из красивейших в Беларуси мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 65 лет эксплуатации старая конструкция пришла в негодность и не отвечала современным требованиям автомобилистов. Ширина нового моста увеличится с 7 до 10 метров, на тротуаре разместят велосипедную дорожку, переправу оборудуют элементами безбарьерной среды. Главными отличительными особенностями объекта станут широкая металлическая арка с вантами и смотровая площадка. В вечернее время мозырян и гостей города будет радовать яркая подсветка.

Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

Длина реконструированного моста будет составлять 909 метров. Это второй мост по длине в Республике Беларусь. Первый мост находится ниже по течению, на дороге Р-31 через реку Припять. Нормативные сроки у нас по договору – 31 мая 2026 года. Но мы стремимся к тому, чтобы не позднее 7 ноября 2025 года осуществить пуск движения.

Ежедневно на объекте трудятся около 80 человек. Со стороны Мозыря работы выполняют специалисты «Мостострой» из Бреста. На противоположной – задействованы профессионалы из Минска и Гомеля. Строители идут с опережением графика – этому способствует теплая зима. Река не скована льдом и по ней свободно курсируют баржи с материалами.