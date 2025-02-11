Лукашенко: начинать надо с тотальной дебюрократизации и железной дисциплины

Чтобы иметь эффективное государство, то начинать нужно с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 11 февраля, на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что ВНС должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Железный посыл Президента – нельзя породить новые совещания, переписку и формализм. От этого напрямую зависит доверие белорусского народа. Обращаясь к присутствующим, Президент заявил, что все, что было обещано людям в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. «И мы это сделаем», – резюмировал белорусский лидер.