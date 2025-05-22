Александра Саснович проиграла в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

На парижских кортах продолжается квалификация второго в сезоне турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович завершила борьбу за выход в основную сетку. В полуфинале отбора белоруска, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, проиграла 153-й в топе итальянке Лукреции Стефанини. Первый сет наша спортсменка отдала практически без борьбы – 1:6, однако во втором она была уже сильнее с таким же счетом. Но в решающей партии удача вновь оказалась на стороне оппонентки – 6:3.

Без участия в отборе в столице Франции сыграют две соотечественницы Арина Соболенко и Виктория Азаренко.