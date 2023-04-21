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Дипломы о переквалификации вручили молодым офицерам-следователям в Минске

21 апреля 2023 07:35
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Новости Беларуси. Дипломы о переквалификации в торжественной обстановке вручены молодым офицерам-следователям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По специальным программам, а они затрагивают вопросы методики расследования киберпреступлений, обучение прошли около полусотни человек.

Дипломы о переквалификации вручили молодым офицерам-следователям в Минске-1

Полученные в Институте Следственного комитета знания уже отрабатываются на практике. Церемония состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны.

Дипломы о переквалификации вручили молодым офицерам-следователям в Минске-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Мы сегодня вручаем дипломы в знаковом месте – Музее истории Великой Отечественной войны, где сконцентрирована наша с вами боевая история, наших предков, дедов, прадедов. Я уверен, что молодые лейтенанты, которые сегодня получили дипломы, с честью будут нести звание потомков тех людей, которые отстояли нашу землю, нашу Родину.

Дипломы о переквалификации вручили молодым офицерам-следователям в Минске-7

Под руководством грамотных преподавателей молодые специалисты изучили тактику проведения следственных действий, освоили применение современных научно-технических средств. Повысили мастерство и в приемах самообороны, стрельбы из табельного оружия.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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