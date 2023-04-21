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Милиция напоминает соблюдать правила поведения в местах отдыха. Следить за порядком помогут беспилотники

21 апреля 2023 07:14
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Новости Беларуси. Отдыхать можно, хулиганить нельзя. Милиция напоминает о необходимости соблюдать правила поведения и меры безопасности в местах массового отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан призывают проявлять бдительность, ведь именно ее отсутствие нередко становится причиной неприятных происшествий, а также правонарушений и преступлений в отношении тех, кто оказался беспечен.

Милиция напоминает соблюдать правила поведения в местах отдыха. Следить за порядком помогут беспилотники-1

Так, в 2022 году только в столице почти 70 % преступлений, зарегистрированных в теплый сезон в местах массового отдыха, составили кражи личного имущества. Распитие алкоголя, появление на людях в состоянии опьянения, хулиганство, купание и разведение костров в запрещенных местах, нарушение правил дорожного движения в пляжных зонах – все это недопустимо и будет пресекаться в будние, выходные и праздничные дни во время рейдовых мероприятий. Следить за порядком милиционерам помогут беспилотные летательные аппараты.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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