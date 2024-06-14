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Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме

14 июня 2024 15:49
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Еще не так давно наши родители на ряду с учеными были уверены: хочешь повысить количество витамина D в организме – больше гуляй на свежем воздухе и загорай. Сегодня рекомендации по оптимальному количеству солнечного света нуждаются в радикальном пересмотре, рассказали в программе «В поисках истины».

Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме-1

Восполнить уровень этого важного биологически активного вещества можно двумя способами: получать его с пищей и проводить на солнце совсем немного времени.

Врач-дерматолог рассказала, почему нельзя загорать топлес – читайте далее.

Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме-4

Анна Бедрицкая, диетолог:
Дело в том, что витамин D синтезируется в коже, не важно то, какой участок кожи ты выставишь на солнце. Вполне достаточно 15 минут в день на солнце выставлять свои лапки, просто выставить ручки для того, чтобы синтезировать необходимую дозу витамина D.

# Здоровье # общество # Анна Бедрицкая

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