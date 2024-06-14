Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме

Еще не так давно наши родители на ряду с учеными были уверены: хочешь повысить количество витамина D в организме – больше гуляй на свежем воздухе и загорай. Сегодня рекомендации по оптимальному количеству солнечного света нуждаются в радикальном пересмотре, рассказали в программе «В поисках истины».

Восполнить уровень этого важного биологически активного вещества можно двумя способами: получать его с пищей и проводить на солнце совсем немного времени. Врач-дерматолог рассказала, почему нельзя загорать топлес – читайте далее.