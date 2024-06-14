Прощальный вальс и слёзы радости – выпускные вечера проходят в Беларуси

Слезы радости и прощальный вальс. Более 55 тысяч 11-классников по всей Беларуси получили путевки во взрослую жизнь – аттестаты об общем среднем образовании. По традиции, вчерашние школьники получают их в торжественной обстановке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение аттестатов зрелости для выпускников Гродненской городской гимназии стало особенным – первые важные документы им вручили на сцене областного Драматического театра. А у одного из символов города ребята станцевали прощальный вальс. Впереди у них не менее важный этап – поступление. Многие уже определились и с будущей профессией, и с вузом.

Екатерина Лисовская, выпускница Гродненской городской гимназии имени А.И. Дубко:

Очень давно хочу стать врачом, и, честно, в другой профессии я себя никогда не видела. В Беларуси очень хороший уровень именно медицинского образования, то есть даже я знаю множество ребят из-за границы, которые говорят, что наше белорусское образование намного лучше, чем их.

Алексей Прохор, выпускник Гродненской городской гимназии имени А.И. Дубко:

Я в этой стране вырос, эта страна меня воспитала, здесь росли все мои предки, родные и так далее. Поэтому я решил поступать в БГМУ просто потому, что это моя страна.