Корзиночки из теста фило с шоколадным кремом. Рецепт простого и вкусного десерта

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас корзиночки из теста фило с шоколадным кремом. Для этого блюда нам понадобится: тесто фило, сливочный сыр, сливки для взбивания, шоколад, сахар.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится четыре формочки и тесто фило. Тесто фило – это тонкое пресное тесто, которое толщиной до 1 миллиметра, оно напоминает бумажный лист. Тесто фило хранится в морозильнике, перед тем как приступать к приготовлению, его нужно достать за полчаса, положить в холодильник, чтобы оно медленно разморозилось и не образовался конденсат. Если образуется конденсат, то оно начнет слипаться и испортится. Нам понадобится 4 листа теста. Укладываем друг на друга. Разрезаем на равные части. Формочки слегка смазываем растительным маслом. Берем листик теста и отправляем его в формочку. Слегка подгибаем края. Смазываем немного растительным маслом и следующий лист укладываем. Тесто очень тонкое и с ним нужно работать аккуратно, а также оно очень быстро сохнет, поэтому корзиночки делаем достаточно быстро.

В каждую формочку по четыре слоя теста. После того как корзиночки сформированы, отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 13 минут.

Пока выпекаются корзиночки, будем готовить шоколадный крем. Для этого нам понадобится водяная баня, растапливаем там масло (25 граммов), будем отправлять туда шоколад. Шоколад можно использовать для этого блюда абсолютно любой. Шоколад обязательно нужно топить с добавлением сливочного масла и постоянно помешивая на низкой температуре, чтобы он не начал гореть. Температура горения шоколада начинается от 52 градусов. Приступаем к приготовлению крема. Нам понадобится кремчиз – 200 граммов и 2 столовые ложки сахара. Все это взбиваем. Добавляем растопленный шоколад и продолжаем взбивать.