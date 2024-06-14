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В ГПК Беларуси прокомментировали стрельбу по беженцам на границе с Польшей

14 июня 2024 15:00
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Польша продолжает повышать градус напряженности на границе. Введение буферной зоны на рубежах с Беларусью, похоже, еще больше развязало руки силовикам. Судя по информации, которую мы получаем от белорусского пограничного ведомства, эта территория стала свободной от закона и морали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГПК Беларуси прокомментировали стрельбу по беженцам на границе с Польшей-1

Накануне, 13 июня, польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу. Со слов иностранцев, их «травили» собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов.

В ГПК Беларуси прокомментировали стрельбу по беженцам на границе с Польшей-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Проявление подобной жестокости и новых форм истязаний совпало с введением буферной зоны на белорусско-польской границе. В пределах этой территории польские силовики запрещают нахождение представителей общественности, пытаясь скрыть факты превышения полномочий и беззакония.

Польские силовики начали стрелять в беженцев резиновыми пулями. Подробности.

# Граница # общество # Антон Бычковский

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