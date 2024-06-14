В ГПК Беларуси прокомментировали стрельбу по беженцам на границе с Польшей

Польша продолжает повышать градус напряженности на границе. Введение буферной зоны на рубежах с Беларусью, похоже, еще больше развязало руки силовикам. Судя по информации, которую мы получаем от белорусского пограничного ведомства, эта территория стала свободной от закона и морали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне, 13 июня, польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу. Со слов иностранцев, их «травили» собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов.