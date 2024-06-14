Врач-дерматолог рассказала, почему нельзя загорать топлес

Еще один минус умеренного загара – заболевание молочной железы, рассказали в программе «В поисках истины». Ее ткани очень нежные и перед ультрафиолетом практически беззащитные.
Еще один минус умеренного загара – заболевание молочной железы, рассказали в программе «В поисках истины». Ее ткани очень нежные и перед ультрафиолетом практически беззащитные.
Ирина Богомолова, врач-косметолог, дерматолог:
Происходит изменение гормонального фона под влиянием ультрафиолета. Меняется соотношение гормонов эстрогена и пролактина. И может видоизменяться молочная железа с образованием доброкачественных или злокачественных образований в тканях. Обязательно нужно загорать, закрывая эту зону, используя купальники, не загорать топлес. Кроме естественного ультрафиолета, солярий тоже оказывает активное влияние на ткани молочной железы.
Диетолог назвала несколько способов, как повысить количество витамина D в организме – подробности.