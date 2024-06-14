Врач-дерматолог рассказала, почему нельзя загорать топлес

Еще один минус умеренного загара – заболевание молочной железы, рассказали в программе «В поисках истины». Ее ткани очень нежные и перед ультрафиолетом практически беззащитные.

Ирина Богомолова, врач-косметолог, дерматолог:

Происходит изменение гормонального фона под влиянием ультрафиолета. Меняется соотношение гормонов эстрогена и пролактина. И может видоизменяться молочная железа с образованием доброкачественных или злокачественных образований в тканях. Обязательно нужно загорать, закрывая эту зону, используя купальники, не загорать топлес. Кроме естественного ультрафиолета, солярий тоже оказывает активное влияние на ткани молочной железы.